Četiri muškarca pronađena mrtva kod Karlovca, dvojica u bolnici, vozač u bijegu

U nastavku postupanja u neposrednoj blizini mjesta događaja i obližnjeg bivšeg graničnog prijelaza sa Slovenijom policija je zatekla još 12 stranih državljana i ukupno ih je 13 prevezeno u Centar za registraciju tražitelja međunarodne zaštite Dugi Dol.

Policija je dojavu o većoj skupini migranata zaprimila poslije 22.30, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućeni policijski službenici. Ondje su pronašli četiri mrtve muške osobe , dvojicu muškaraca lošeg zdravstvenog stanja, koji su odmah prevezeni u zdravstvenu ustanovu, te muškarca koji je pomagao unesrećenima.

Prema dosad utvrđenom, skupinu je dovezao nepoznati vozač teretnim automobilom, a nakon što ih je iskrcao, napustio je mjesto događaja. Strani državljani su, navodi policija, izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima.

Proveden je očevid, kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica, a slijedi kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja te će biti provedena i obdukcija da bi se utvrdili točan uzrok smrti i identitet preminulih osoba.

Policija navodi da se istraživanje provodi zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, kao i zbog sumnje u teška kaznena djela protiv opće sigurnosti povezana s dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.