Mars stavljen na čekanje, Musk ima novi fokus: 'To je osiguranje budućnosti civilizacije'

SpaceX i dalje namjerava pokrenuti projekt grada na Marsu u roku od pet do sedam godina, napisao je Musk na svojoj platformi društvenih medija X, 'ali najvažniji prioritet je osiguranje budućnosti civilizacije, a projekt na Mjesecu je brži.'

Muskovi komentari odražavaju izvješće Wall Street Journala u petak, u kojem se navodi da je SpaceX rekao investitorima da će dati prioritet odlasku na Mjesec i pokušati putovanje na Mars kasnije, ciljajući na ožujak 2027. za bespilotnu misiju na Mjesec. Još prošle godine Musk je rekao da namjerava poslati bespilotnu misiju na Mars do kraja 2026.

SAD se suočava s intenzivnom konkurencijom Kine u utrci za povratak ljudi na Mjesec ovog desetljeća. Ljudi nisu posjetili površinu Mjeseca od misije Apollo 17 1972. godine. Prije manje od tjedan dana, Musk je objavio da je SpaceX preuzeo tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI, u dogovoru koji procjenjuje vrijednost tvrtke SpaceX na bilijun dolara, a tvrtke za umjetnu inteligenciju na 250 milijardi dolara.