Novo pogoršanje vremena: Stižu pljuskovi s grmljavinom i jaki udari vjetra

U nedjelju sunčano i danju toplo, navečer na zapadu zemlje mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, još ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna između 21 i 26 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

Potom promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, u utorak uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok je u srijedu kiša vjerojatna i drugdje, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorskim predjelima na udare i jak, a na Jadranu i jugo koje će ponajprije u srijedu biti i jako. Jutarnja temperatura u porastu, a dnevna u blagom padu.

