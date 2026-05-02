Novo pogoršanje vremena: Stižu pljuskovi s grmljavinom i jaki udari vjetra

Bi. S.

02.05.2026 u 19:42

Nova kiša prognozira se od utorka Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Nakon sunčane nedjelje i iznadprosječno toplog ponedjeljka, proljeće ponovno pokazuje svoju prevrtljivu stranu

U nedjelju sunčano i danju toplo, navečer na zapadu zemlje mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i zapadni, prema otvorenom moru sjeverozapadni, još ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 2 do 7, na Jadranu od 10 do 15 °C. Najviša dnevna između 21 i 26 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

U ponedjeljak pretežno sunčano i danju iznadprosječno toplo, osobito na kopnu. Tijekom poslijepodneva sa zapada postupan porast naoblake.

Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Potom promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, u utorak uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega, dok je u srijedu kiša vjerojatna i drugdje, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito na Jadranu. Zapuhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorskim predjelima na udare i jak, a na Jadranu i jugo koje će ponajprije u srijedu biti i jako. Jutarnja temperatura u porastu, a dnevna u blagom padu.

