Zaboravite na visoke pete: Najudobnije sandale 2000-ih napokon su se vratile

Japanke s platformom vraćaju se kao jedan od najneočekivanijih ljetnih trendova, ali ovaj put ne nose se u Y2K izdanju, nego uz profinjene i jednostavne kombinacije

Ako ste odrasli uz modu devedesetih i ranih 2000-ih, japanke s platformom vjerojatno dobro pamtite. Bile su glasne, masivne i često šarene, zbog čega su imale status obuće koja se nije mogla ignorirati.

Sada se vraćaju na velika vrata. Nakon što su se posljednjih sezona u fokus vratile ravne japanke, njihova povišena verzija počela je sve snažnije privlačiti pažnju dizajnera, slavnih osoba i modnih insajdera. Nova verzija izgleda znatno elegantnije Za razliku od nekadašnjih kombinacija s capri hlačama, topovima sa šljokicama i Y2K detaljima, japanke s platformom danas se nose puno suptilnije. Ključ je u ravnoteži: što je obuća upečatljivija, ostatak kombinacije treba biti smireniji. Vogue ističe da se ovaj model ponovno pojavio u kolekcijama za proljeće/ljeto, među ostalim kod brendova Sportmax, Alaïa i Miu Miu. Upravo ih je stajling na pistama učinio aktualnima: umjesto nostalgične doslovnosti, japanke s platformom sada se kombiniraju s dugim kaputima, strukturiranim blejzerima, haljinama ispod koljena i minimalističkim ljetnim komadima.

Od plaže do gradskog izdanja Iako japanke tradicionalno povezujemo s plažom, platforma im daje drukčiji karakter. Djeluju ležerno, ali ne nužno potpuno casual. U crnoj, bijeloj ili neutralnoj verziji mogu funkcionirati uz lanene hlače, maksi suknje, slip haljine ili jednostavne topove. Za dnevni look dovoljno ih je nositi uz traperice ravnih nogavica i bijelu majicu, dok u večernjoj varijanti mogu izgledati neočekivano dobro uz crnu haljinu i veliki sako. Upravo taj spoj udobnosti, nostalgije i modernog minimalizma objašnjava zašto se trend ponovno probio. Kontroverzne, ali efektne Japanke s platformom uvijek su bile obuća koja dijeli mišljenja. Nekima su zabavne, udobne i nostalgične, drugima premasivne i nepraktične. No ove sezone upravo je taj kontrast dio njihove privlačnosti. Coach nudi verziju s platformom visokom gotovo 10 centimetara, dok je ERL predstavio izrazito visoki model koji dodatno naglašava koliko se trend pomaknuo prema modnom statementu. S druge strane, brendovi koji su obilježili rane 2000-e i dalje nude razigrane, šarene varijante koje izgledaju kao povratak iz tinejdžerskih ormara tog razdoblja.

Kako ih nositi ove sezone Najbolje izgledaju kada ih se ne shvati doslovno. Umjesto potpunog povratka u Y2K estetiku, bolje ih je spojiti s jednostavnim i pročišćenim komadima: bijelom košuljom, dugom suknjom, lanenim setom, ravnom haljinom ili klasičnim blejzerom. Tako japanke s platformom postaju zabavan detalj koji unosi karakter u stajling, ali ne preuzima cijelu kombinaciju. A ako se odlučite za višu verziju, vrijedi zapamtiti i praktičan dio trenda: dobro je birati stabilan potplat i model u kojem se doista može hodati.