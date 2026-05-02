Zaboravite na visoke pete: Najudobnije sandale 2000-ih napokon su se vratile

L.M.B

02.05.2026 u 17:38

Ulična moda
Ulična moda
Japanke s platformom vraćaju se kao jedan od najneočekivanijih ljetnih trendova, ali ovaj put ne nose se u Y2K izdanju, nego uz profinjene i jednostavne kombinacije

Ako ste odrasli uz modu devedesetih i ranih 2000-ih, japanke s platformom vjerojatno dobro pamtite. Bile su glasne, masivne i često šarene, zbog čega su imale status obuće koja se nije mogla ignorirati.

Sada se vraćaju na velika vrata. Nakon što su se posljednjih sezona u fokus vratile ravne japanke, njihova povišena verzija počela je sve snažnije privlačiti pažnju dizajnera, slavnih osoba i modnih insajdera.

Nova verzija izgleda znatno elegantnije

Za razliku od nekadašnjih kombinacija s capri hlačama, topovima sa šljokicama i Y2K detaljima, japanke s platformom danas se nose puno suptilnije. Ključ je u ravnoteži: što je obuća upečatljivija, ostatak kombinacije treba biti smireniji.

Vogue ističe da se ovaj model ponovno pojavio u kolekcijama za proljeće/ljeto, među ostalim kod brendova Sportmax, Alaïa i Miu Miu. Upravo ih je stajling na pistama učinio aktualnima: umjesto nostalgične doslovnosti, japanke s platformom sada se kombiniraju s dugim kaputima, strukturiranim blejzerima, haljinama ispod koljena i minimalističkim ljetnim komadima.

Coperni

Od plaže do gradskog izdanja

Iako japanke tradicionalno povezujemo s plažom, platforma im daje drukčiji karakter. Djeluju ležerno, ali ne nužno potpuno casual. U crnoj, bijeloj ili neutralnoj verziji mogu funkcionirati uz lanene hlače, maksi suknje, slip haljine ili jednostavne topove.

Za dnevni look dovoljno ih je nositi uz traperice ravnih nogavica i bijelu majicu, dok u večernjoj varijanti mogu izgledati neočekivano dobro uz crnu haljinu i veliki sako. Upravo taj spoj udobnosti, nostalgije i modernog minimalizma objašnjava zašto se trend ponovno probio.

Kontroverzne, ali efektne

Japanke s platformom uvijek su bile obuća koja dijeli mišljenja. Nekima su zabavne, udobne i nostalgične, drugima premasivne i nepraktične. No ove sezone upravo je taj kontrast dio njihove privlačnosti.

Coach nudi verziju s platformom visokom gotovo 10 centimetara, dok je ERL predstavio izrazito visoki model koji dodatno naglašava koliko se trend pomaknuo prema modnom statementu. S druge strane, brendovi koji su obilježili rane 2000-e i dalje nude razigrane, šarene varijante koje izgledaju kao povratak iz tinejdžerskih ormara tog razdoblja.

Ancient Greek Sandals
Ancient Greek Sandals

Kako ih nositi ove sezone

Najbolje izgledaju kada ih se ne shvati doslovno. Umjesto potpunog povratka u Y2K estetiku, bolje ih je spojiti s jednostavnim i pročišćenim komadima: bijelom košuljom, dugom suknjom, lanenim setom, ravnom haljinom ili klasičnim blejzerom.

Tako japanke s platformom postaju zabavan detalj koji unosi karakter u stajling, ali ne preuzima cijelu kombinaciju. A ako se odlučite za višu verziju, vrijedi zapamtiti i praktičan dio trenda: dobro je birati stabilan potplat i model u kojem se doista može hodati.

Izvor: Promo fotografije

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
