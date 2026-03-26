NASA će slati helikoptere na Mars, prevest će ih nuklearnom raketom

Damir Rukavina

26.03.2026 u 14:08

SR-1 Freedom
SR-1 Freedom Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA
Novo vodstvo američke svemirske agencije fokusira se na bitne stvari poput spuštanja ljudske posade na Mars, a kako bi se to postiglo, prvo će tamo poslati helikoptere da bi pronašli idealno mjesto za buduće baze

NASA je najavila razvoj nove misije Skyfall, planirane za lansiranje 2028. godine, a ona bi mogla značajno unaprijediti istraživanje Marsa i uvesti potpuno novu tehnologiju pogona u međuplanetarnim letovima, piše Space.

Središnji dio misije činit će nekoliko malih helikoptera razvijenih u suradnji s tvrtkom AeroVironment. Ove letjelice temelje se na iskustvu stečenom s helikopterom Ingenuity, prvim koji je uspješno letio na drugom planetu te je između 2021. i 2024. godine ostvario 72 leta. Za razliku od Ingenuityja, koji je služio kao demonstrator tehnologije, helikopteri Skyfall imat će operativnu ulogu te će prikupljati podatke o terenu, analizirati potencijalne lokacije slijetanja i pomagati u procjeni uvjeta za buduće ljudske misije.

vezane vijesti

Do Marsa nuklearnim pogonom

Jedna od ključnih inovacija ove misije jest način na koji će letjelice stići do Marsa: transportirat će ih raketa na nuklearno-električni pogon (NEP) pod imenom SR-1 Freedom. NEP funkcionira tako da mali nuklearni reaktor proizvodi toplinsku energiju koja se zatim pretvara u električnu energiju za pogon učinkovitih ionskih ili električnih motora.

Takav pristup omogućuje dugotrajniji i učinkovitiji rad u usporedbi s klasičnim kemijskim pogonima.

Izvor: Društvene mreže / Autor: AV

Za razliku od radioizotopnih termoelektričnih generatora, koji se već desetljećima koriste na svemirskim sondama za proizvodnju električne energije, sustav NEP aktivno sudjeluje u pogonu letjelice. To znači da može omogućiti stabilno ubrzanje duže vremensko razdoblje, čime se povećava učinkovitost putovanja i potencijalno smanjuje trajanje misija prema udaljenim odredištima.

NASA ovu tehnologiju vidi kao ključ za budućnost istraživanja svemira, ne samo za robotske misije prema Marsu, već i za ambicioznije ciljeve poput istraživanja vanjskih planeta Sunčevog sustava ili održavanje trajne ljudske prisutnosti izvan Zemlje. Nuklearni pogon osobito je važan jer ne ovisi o solarnoj energiji, što ga čini pouzdanim i u dijelovima Sunčeva sustava u kojima je svjetlost Sunca znatno slabija.

Leteći izviđači Crvenog planeta

Iako detalji misije Skyfall još nisu u potpunosti objavljeni, poznato je da će helikopteri djelovati kao izviđači iz zraka, pružajući podatke koje roveri i orbiteri ne mogu lako prikupiti. Time bi mogli igrati ključnu ulogu u odabiru sigurnih i znanstveno vrijednih lokacija za buduće misije s ljudskom posadom.

Uz ovu najavu, NASA je objavila promjenu prioriteta u svom lunarnom programu. Razvoj orbitalne postaje Gateway privremeno se zaustavlja, a resursi se preusmjeravaju na izgradnju baze na površini Mjeseca u sklopu programa Artemis. Ova odluka naglašava širu strategiju agencije usmjerenu na dugoročno održivu prisutnost ljudi u svemiru i pripremu za buduće misije prema Marsu.

vezane vijesti

BROJNE PREPREKE

BROJNE PREPREKE

Možemo li sustići Kinu i SAD? 'EU ih želi graditi tisuće, no nailazi na zid'
PO UZORU NA UKRAJINU

PO UZORU NA UKRAJINU

Odluke se više neće donositi kao prije: Evo što njemačka vojska razvija i postepeno uvodi
SASTAVNI DIO POSLOVANJA

SASTAVNI DIO POSLOVANJA

HT gradi digitalnu i zelenu infrastrukturu: Milijarde ulaže u mrežu, AI i obnovljive izvore

