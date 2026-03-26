NASA će slati helikoptere na Mars, prevest će ih nuklearnom raketom

Novo vodstvo američke svemirske agencije fokusira se na bitne stvari poput spuštanja ljudske posade na Mars, a kako bi se to postiglo, prvo će tamo poslati helikoptere da bi pronašli idealno mjesto za buduće baze

NASA je najavila razvoj nove misije Skyfall, planirane za lansiranje 2028. godine, a ona bi mogla značajno unaprijediti istraživanje Marsa i uvesti potpuno novu tehnologiju pogona u međuplanetarnim letovima, piše Space. Središnji dio misije činit će nekoliko malih helikoptera razvijenih u suradnji s tvrtkom AeroVironment. Ove letjelice temelje se na iskustvu stečenom s helikopterom Ingenuity, prvim koji je uspješno letio na drugom planetu te je između 2021. i 2024. godine ostvario 72 leta. Za razliku od Ingenuityja, koji je služio kao demonstrator tehnologije, helikopteri Skyfall imat će operativnu ulogu te će prikupljati podatke o terenu, analizirati potencijalne lokacije slijetanja i pomagati u procjeni uvjeta za buduće ljudske misije.

Do Marsa nuklearnim pogonom Jedna od ključnih inovacija ove misije jest način na koji će letjelice stići do Marsa: transportirat će ih raketa na nuklearno-električni pogon (NEP) pod imenom SR-1 Freedom. NEP funkcionira tako da mali nuklearni reaktor proizvodi toplinsku energiju koja se zatim pretvara u električnu energiju za pogon učinkovitih ionskih ili električnih motora. Takav pristup omogućuje dugotrajniji i učinkovitiji rad u usporedbi s klasičnim kemijskim pogonima.

