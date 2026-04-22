Kako su tamo dospjeli? NASA-in rover otkrio 'gradivne blokove života' na Marsu

Znanstvenici su identificirali sedam molekula , od kojih pet nikada prije nije viđeno na Marsu . Iako su povezane s kemijom života, to ne znači da je on ondje postojao. Takvi spojevi mogu nastati i bez bioloških procesa, primjerice geološkim reakcijama ili dolaskom s meteoritima koji su milijardama godina bombardirali njegovu površinu.

NASA-in rover Curiosity otkrio je organske molekule na Marsu , uključujući spojeve koji se smatraju osnovnim gradivnim elementima života na Zemlji. Otkriveno je to u području nekadašnjeg jezera u krateru Gale, gdje rover istražuje još od 2012. godine i prikuplja podatke o geološkoj i kemijskoj povijesti tog planeta.

Istraživači smatraju da bi ovi organski tragovi mogli biti stari oko 3,5 milijardi godina, iz razdoblja u kojem je Mars imao uvjete sličnije današnjoj Zemlji – s tekućom vodom, aktivnim jezerima i gušćom atmosferom koja je štitila površinu od štetnog zračenja. Kasnije je planet izgubio većinu svoje atmosfere, što je dovelo do ekstremnih temperatura i snažnog zračenja, pa se dugo mislilo da složeniji organski spojevi ne mogu preživjeti takve uvjete.

Novo istraživanje pokazuje suprotno: molekule su očuvane ispod površine, gdje su bile zaštićene od zračenja i drugih destruktivnih utjecaja. Među njima je i benzotiofen, spoj koji često dolazi s meteoritima, kao i tragovi molekula s dušikom koje podsjećaju na rane faze struktura povezanih s DNK-om. To sugerira da su kemijski preduvjeti za nastanak života mogli postojati i na Marsu.

Znanstvenici naglašavaju da su to samo 'cigle', a ne dokaz postojanja života. Ipak, otkriće jača interes za buduća istraživanja i povećava šanse da bi nadolazeće misije mogle pronaći jasnije dokaze, osobito one koje će moći bušiti dublje ispod površine i detaljnije analizirati uzorke iz zaštićenijih slojeva tla, gdje bi tragovi drevnog života mogli biti bolje očuvani, piše Guardian.