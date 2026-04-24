Kada će ljudi živjeti i raditi na Mjesecu? Ako pitate ovog vizionara, vrlo skoro

Otkako se četvero astronauta iz misije Artemis II vratilo na Zemlju nakon desetodnevnog kruženja oko Mjeseca, Zemljin prirodni satelit među glavnim je temama. 'Ljudi bi već početkom 2030-ih mogli živjeti i raditi na Mjesecu, a prve baze mogle bi biti operativne već do kraja ovog desetljeća', tvrdi čelnik svemirske kompanije Voyager Technologies

Prema Dylanu Tayloru, predsjedniku i izvršnom direktoru Voyager Technologiesa, čovječanstvo je na pragu nove faze istraživanja svemira. 'Imat ćemo ljude na Mjesecu do kraja 2020-ih, uz neku vrstu lunarne baze – vjerojatno opskrbljujući habitat osnovnim sustavima za održavanje života', rekao je na konferenciji Converge Live u Singapuru, prenosi CNBC. Ustvrdio je da bi početkom sljedećeg desetljeća prizor mogao biti gotovo nadrealan: 'Negdje 2032. ili 2033. godine moći ćete sjediti na terasi, gledati Mjesec i vidjeti svjetla, jer će ondje ljudi živjeti i raditi.'

Utrku za Mjesec predvode privatne tvrtke poput SpaceX-a i Blue Origina te sve više fokus prebacuju s turističkih letova na dugoročnu infrastrukturu. SpaceX, prema ranijim najavama Elona Muska, cilja izgradnju samoodrživog grada na Mjesecu u sljedećih desetak godina, a Blue Origin je početkom godine pauzirao suborbitalne turističke letove da bi se fokusirao na trajnu lunarnu prisutnost. 'Svemir nikada nije bio 'vruća' industrija kao danas', poručio je Taylor, ističući da je ona tek na početku razvoja.

+4 Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA

Državni novac ubrzava razvoj Velik dio tog zamaha dolazi iz javnih ulaganja. Američki predsjednik Donald Trump početkom travnja odredio je povećanje obrambenog proračuna na 1,5 bilijuna dolara, a američke zračne i svemirske snage zatražile više od 300 milijardi dolara za fiskalnu 2027. godinu. Takva ulaganja otvaraju prostor za razvoj novih tehnologija i projekata, uključujući komercijalne svemirske stanice poput Starlaba, koji razvija Voyager kao nasljednika Međunarodne svemirske postaje (ISS), čije se gašenje očekuje 2030. godine. Sve veći interes za Mjesec dio je razvoja tzv. lunarne ekonomije. Ulaganja u svemirski sektor naglo rastu, osobito u području niske Zemljine orbite, gdje je 2025. godine investirano više od 45 milijardi dolara.

Mjesec, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia