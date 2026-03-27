Anthropic dobio prvu rundu: Sud je Trumpu zabranio stavljanje tvrtke na crnu listu

Sutkinja Rita Lin donijela je presudu dva dana nakon što su se odvjetnici startupa za umjetnu inteligenciju i američke vlade pojavili na sudu na saslušanju.

Savezni sud u San Franciscu odobrio je zahtjev tvrtke Anthropic za preliminarnu zabranu u tužbi protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa .

Anthropic je tužio administraciju kako bi pokušao poništiti stavljanje tvrtke na crnu listu Pentagona i direktivu predsjednika Trumpa kojom se saveznim agencijama zabranjuje korištenje modela umjetne inteligencije Claude. Tražili su zabranu da bi pauzirali te radnje i spriječili daljnju financijsku i reputacijsku štetu dok se slučaj odvija.

Nalog zabranjuje Trumpovoj administraciji primjenu ili provođenje predsjednikove direktive i ometa napore Pentagona u označavanju Anthropica kao prijetnje nacionalnoj sigurnosti SAD-a. 'Kažnjavanje Anthropica zbog javnog nadzora nad ugovornom pozicijom vlade klasična je nezakonita odmazda prema Prvom amandmanu', napisala je Lin u nalogu. Konačna presuda mogla bi biti donesena tek za nekoliko mjeseci.

Zakon ne podržava orvelovske ideje

Tijekom saslušanja sutkinja Lin je pritisnula vladine odvjetnike oko razloga zbog kojih je Anthropic stavljen na crnu listu. U obrazloženju naloga bila je još oštrija. 'Ništa u važećem zakonu ne podržava orvelovsku ideju da je američku tvrtku moguće označiti kao potencijalnog protivnika i sabotera SAD-a zbog izražavanja neslaganja s vladom', napisala je.

Anthropic je 'zahvalan sudu što je brzo reagirao'.

'Iako je ovaj slučaj bio potreban za zaštitu Anthropica, naših kupaca i naših partnera, naš fokus ostaje na produktivnoj suradnji s vladom kako bismo osigurali da svi Amerikanci imaju koristi od sigurne i pouzdane umjetne inteligencije', navela je tvrtka.

Tužba Anthropica ranije ovog mjeseca uslijedila je nakon dramatičnih nekoliko tjedana sukoba između Ministarstva rata i jedne od najvrjednijih privatnih tvrtki na svijetu.

U objavi na X-u krajem veljače ministar rata Pete Hegseth proglasio je Anthropic rizikom za lanac opskrbe, što znači da korištenje tehnologije te tvrtke navodno ugrožava nacionalnu sigurnost SAD-a. Početkom ožujka Ministarstvo rata službeno je obavijestilo Anthropic o tome.

Anthropic je prva američka tvrtka koja je javno dobila tu oznaku, inače obično rezerviranu za strane protivnike, a ona zahtijeva od obrambenih dobavljača - uključujući Amazon, Microsoft i Palantir - potvrdu da ne koriste Claude u svom radu s vojskom.