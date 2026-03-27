Anthropic dobio prvu rundu: Sud je Trumpu zabranio stavljanje tvrtke na crnu listu

'Kažnjavanje Anthropica zbog javnog nadzora nad ugovornom pozicijom vlade klasična je nezakonita odmazda prema Prvom amandmanu', napisala je sutkinja u obrazloženju
Savezni sud u San Franciscu odobrio je zahtjev tvrtke Anthropic za preliminarnu zabranu u tužbi protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa.
Sutkinja Rita Lin donijela je presudu dva dana nakon što su se odvjetnici startupa za umjetnu inteligenciju i američke vlade pojavili na sudu na saslušanju.
Anthropic je tužio administraciju kako bi pokušao poništiti stavljanje tvrtke na crnu listu Pentagona i direktivu predsjednika Trumpa kojom se saveznim agencijama zabranjuje korištenje modela umjetne inteligencije Claude. Tražili su zabranu da bi pauzirali te radnje i spriječili daljnju financijsku i reputacijsku štetu dok se slučaj odvija.
Nalog zabranjuje Trumpovoj administraciji primjenu ili provođenje predsjednikove direktive i ometa napore Pentagona u označavanju Anthropica kao prijetnje nacionalnoj sigurnosti SAD-a. 'Kažnjavanje Anthropica zbog javnog nadzora nad ugovornom pozicijom vlade klasična je nezakonita odmazda prema Prvom amandmanu', napisala je Lin u nalogu. Konačna presuda mogla bi biti donesena tek za nekoliko mjeseci.
Zakon ne podržava orvelovske ideje
Tijekom saslušanja sutkinja Lin je pritisnula vladine odvjetnike oko razloga zbog kojih je Anthropic stavljen na crnu listu. U obrazloženju naloga bila je još oštrija. 'Ništa u važećem zakonu ne podržava orvelovsku ideju da je američku tvrtku moguće označiti kao potencijalnog protivnika i sabotera SAD-a zbog izražavanja neslaganja s vladom', napisala je.
Anthropic je 'zahvalan sudu što je brzo reagirao'.
'Iako je ovaj slučaj bio potreban za zaštitu Anthropica, naših kupaca i naših partnera, naš fokus ostaje na produktivnoj suradnji s vladom kako bismo osigurali da svi Amerikanci imaju koristi od sigurne i pouzdane umjetne inteligencije', navela je tvrtka.
Tužba Anthropica ranije ovog mjeseca uslijedila je nakon dramatičnih nekoliko tjedana sukoba između Ministarstva rata i jedne od najvrjednijih privatnih tvrtki na svijetu.
U objavi na X-u krajem veljače ministar rata Pete Hegseth proglasio je Anthropic rizikom za lanac opskrbe, što znači da korištenje tehnologije te tvrtke navodno ugrožava nacionalnu sigurnost SAD-a. Početkom ožujka Ministarstvo rata službeno je obavijestilo Anthropic o tome.
Anthropic je prva američka tvrtka koja je javno dobila tu oznaku, inače obično rezerviranu za strane protivnike, a ona zahtijeva od obrambenih dobavljača - uključujući Amazon, Microsoft i Palantir - potvrdu da ne koriste Claude u svom radu s vojskom.
Sukob je bio iznenađenje
Trumpova administracija oslanjala se na dvije oznake da bi opravdala svoju akciju, a one moraju biti osporene na dva odvojena suda. Zbog toga je Anthropic podnio još jednu tužbu za formalno preispitivanje odluke Ministarstva rata na Prizivnom sudu SAD-a.
Neposredno prije nego što je Hegseth proglasio Anthropic rizikom za lanac opskrbe, Trump je na Truth Socialu naredio saveznim agencijama trenutnu obustavu korištenja tehnologije te tvrtke. Rekao je da će za agencije poput Ministarstva rata postojati šestomjesečno razdoblje postupnog ukidanja.
'MI ćemo odlučiti o sudbini naše zemlje - NE neka izvan kontrole, radikalno ljevičarska tvrtka za umjetnu inteligenciju kojom upravljaju ljudi koji nemaju pojma što je pravi svijet', napisao je Trump.
Postupci Trumpove administracije iznenadili su mnoge dužnosnike u Washingtonu koji su se počeli oslanjati na Anthropicovu tehnologiju. Tvrtka je bila prva koja je rasporedila svoje modele u tajnim mrežama Ministarstva rata i bila je cijenjena zbog svoje sposobnosti integracije s postojećim obrambenim izvođačima poput Palantira.
Anthropic je u srpnju potpisao ugovor vrijedan 200 milijuna američkih dolara s Pentagonom te u rujnu započeo pregovore o raspoređivanju Claudea na platformi umjetne inteligencije Ministarstva rata, GenAI.mil, ali razgovori su zastali.
Ministarstvo rata tražilo je odobrenje za neograničen pristup modelima za korištenje u sve zakonite svrhe, no Anthropic je želio jamstvo da njegova tehnologija neće biti korištena za potpuno autonomno oružje ili masovni nadzor u SAD-u. Dogovor nije postignut, pa je sve završilo na sudu, piše CNBC.