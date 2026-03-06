Pentagon proglasio Anthropic rizičnim, oni najavili tužbu

Sporna oznaka ima uzak opseg. Šira javnost, pa čak i izvođači radova Ministarstva obrane, i dalje mogu koristiti Anthropicovu tehnologiju, poručio je prvi čovjek te tvrtke Dario Amodei
Glavni izvršni direktor Anthropica Dario Amodei objavio je kako je primio pismo američkog Ministarstva obrane u kojem je ta tvrtka službeno označena kao rizik za lanac opskrbe.
Naveo je kako ne 'vjeruje da je ova akcija pravno ispravna' i kako njegova tvrtka 'nema drugog izbora' nego pokušati sudski ju osporiti.
Nekoliko sati prije Pentagon je objavio kako je obavijestio Anthropic da njegove proizvode smatra rizikom za lanac opskrbe, što je stupilo na snagu odmah.
Američko Ministarstvo obrane zaprijetilo je kako će Anthropicu dati oznaku koja je obično rezervirana za tvrtke američkih protivnika poput Kine ako ne pristane ukloniti svoje zaštitne mjere nad masovnim nadzorom i autonomnim oružjem.
Američki predsjednik Donald Trump zatim je naredio saveznim agencijama prestanak korištenja Anthropicove tehnologije.
Amodei je objasnio kako sporna oznaka ima uzak opseg jer postoji samo kako bi zaštitila vladu. Zato šira javnost, pa čak i izvođači radova Ministarstva obrane, i dalje mogu koristiti Anthropicovog robota za brbljanje opremljenog umjetnom inteligencijom Claudea i druge tehnologije.
Microsoft je najavio kako će nastaviti koristiti Claudea nakon što su njegovi odvjetnici zaključili kako može nastaviti surađivati s Anthropicom na projektima koji nisu vezani uz obranu.
Amodei je također naveo kako je Anthropic posljednjih nekoliko dana vodila 'produktivne razgovore' s vlastima. Rekao je kako traže načine kako služiti Pentagonu koji izbjegava korištenje njihovih tehnologija za masovni nadzor i razvoj potpuno autonomnog oružja, kao i osiguravanje nesmetan prijelaz na nove sustave to nije moguće.
Osim toga, ispričao se zbog internog dopisa koji je procurio u javnost, a u kojem je navodno rekao kako su poruke OpenAI-a o vlastitom dogovoru s Ministarstvom 'čiste laži', piše Engadget.