Pentagon proglasio Anthropic rizičnim, oni najavili tužbu

Glavni izvršni direktor Anthropica Dario Amodei objavio je kako je primio pismo američkog Ministarstva obrane u kojem je ta tvrtka službeno označena kao rizik za lanac opskrbe.

Naveo je kako ne 'vjeruje da je ova akcija pravno ispravna' i kako njegova tvrtka 'nema drugog izbora' nego pokušati sudski ju osporiti.

Nekoliko sati prije Pentagon je objavio kako je obavijestio Anthropic da njegove proizvode smatra rizikom za lanac opskrbe, što je stupilo na snagu odmah.