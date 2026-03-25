Suosnivač Applea ne voli AI

Suosnivač Applea , Steve Wozniak, izrazio je zabrinutost zbog razvoja umjetne inteligencije , upozoravajući da tehnologija još uvijek ne pruža razinu pouzdanosti i razumijevanja kakvu korisnici očekuju.

U razgovoru za emisiju 'The Claman Countdown' na FOX Businessu, Wozniak je istaknuo važnost ljudskog razmišljanja i emocionalne inteligencije. Naglasio je da bi tehnologija trebala odražavati stvarno razumijevanje korisnika, a ne samo generirati uvjerljive odgovore: 'Želim znati da neko ljudsko biće poput mene razmišlja, razumije što osjećam i shvaća emocije.'

Na temelju vlastitog iskustva s AI alatima, naveo je da sustavi često ne odgovaraju izravno na postavljena pitanja, već nude općenite ili djelomično relevantne informacije. 'Želim pouzdan sadržaj svaki put. Nisam obožavatelj umjetne inteligencije', rekao je.

Wozniak se osvrnuo i na širi utjecaj tehnologije na ljudsko ponašanje, upozorivši da bi sve veća ovisnost o automatiziranim sustavima mogla promijeniti način na koji ljudi razmišljaju i rješavaju probleme. 'Postajete ovisni o tome', zaključio je.