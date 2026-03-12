Pentagon krenuo na AI tvrtku, Microsoft i bivši šef CIA-e stali u njezinu obranu

Ova je odluka osobito osjetljiva jer je Anthropic donedavno bio jedini među velikim AI kompanijama čiji je chatbot Claude bio odobren za korištenje u klasificiranim vojnim mrežama. Sustav je bio implementiran u nekoliko mreža američke vlade, a koristio se i u nacionalnim nuklearnim laboratorijima te za analizu obavještajnih podataka u Ministarstvu obrane.

Anthropic je pokrenuo tužbu protiv američkog Ministarstva obrane nakon što je službeno proglašen rizikom za opskrbni lanac. Ta oznaka daje vladi široke ovlasti. Naime može ga isključiti iz dodjele ugovora, zabraniti korištenje proizvoda tvrtke u državnim projektima te spriječiti glavne izvođače da je angažiraju kao dobavljača.

Podršku Anthropicovu zahtjevu sudu da privremeno ukine tu oznaku, između ostalih, pružio je Microsoft . U svojem pravnom podnesku kompanija upozorava da odluka američkog Ministarstva obrane prisiljava državne izvođače da postupaju prema 'nejasnim i nedovoljno definiranim smjernicama koje nikada prije nisu bile primijenjene protiv neke američke tvrtke'. Microsoft u podnesku navodi i da bi takva odluka mogla imati 'teške gospodarske posljedice koje nisu u javnom interesu'.

Podrška iz vojske i industrije

Sud je zaprimio više zajedničkih podnesaka u kojima se Anthropicu izražava potpora, a potpisali su ih bivši američki vojni dužnosnici, tehnološke kompanije i organizacije koje se bave razvojem umjetne inteligencije.

U jednom od podnesaka navodi se da postupanje američkog ministra obrane Petea Hegsetha 'ugrožava načela vladavine prava koja su desetljećima jačala američku vojsku'. Dokument je, među ostalima, podržao Michael Hayden, bivši direktor američke Središnje obavještajne agencije (CIA).

Autori podneska tvrde da je riječ o zloupotrebi državnih ovlasti radi 'odmazde protiv privatne kompanije koja je naljutila političko vodstvo'. Bivši vojni dužnosnici također upozoravaju da bi 'iznenadna neizvjesnost' oko tehnologije koja je već integrirana u pojedine vojne sustave mogla poremetiti planiranje operacija i ugroziti vojnike na terenu, primjerice u aktualnom ratu s Iranom.

Upozorenja iz AI industrije

Još jedan podnesak podnijela je skupina od 37 inženjera umjetne inteligencije koji su ranije radili u OpenAI-u i Google DeepMindu. Oni smatraju da je odluka Ministarstva obrane 'neprimjerena i proizvoljna upotreba državne moći s ozbiljnim posljedicama za cijelu industriju'.

U dokumentu upozoravaju da bi kažnjavanje jedne od vodećih američkih AI kompanija moglo oslabiti tehnološku i znanstvenu konkurentnost SAD-a u području umjetne inteligencije. 'Takav potez mogao bi imati učinak na javne rasprave u industriji o rizicima i koristima umjetne inteligencije', navodi se u podnesku.

Poseban zajednički podnesak podnijele su organizacije za zaštitu digitalnih prava, uključujući Electronic Frontier Foundation i Cato Institute. One tvrde da odluka vlade krši Prvi amandman američkog Ustava, a koji jamči slobodu govora. 'Postupci vlade prijete vitalnosti i neovisnosti naše demokracije', navodi se u dokumentu.

Kako je sukob počeo

Sukob između Anthropicova vodstva i američke vojske započeo je kada je kompanija odbila dati Pentagonu neograničen pristup svojem AI sustavu Claude. Vlada je tvrtki, prema navodima iz sudskih dokumenata, dala rok od 48 sati da omogući pristup ili se suoči sa sankcijama.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei rekao je da je kompanija postavila dvije jasne granice: njezina tehnologija ne smije se koristiti za masovni nadzor stanovništva u SAD-u niti biti integrirana u potpuno autonomno oružje. 'Ne mogu mirne savjesti pristati na zahtjev Pentagona za neograničenim pristupom našim AI sustavima', poručio je Amodei u izjavi krajem veljače.

Microsoft je u svojem podnesku podržao takav stav, naglasivši da se američka umjetna inteligencija ne bi smjela koristiti za masovni nadzor građana niti za pokretanje ratnih operacija bez ljudske kontrole. Američki ministar obrane Pete Hegseth u međuvremenu je najavio da će Claude biti povučen iz vojnih operacija u sljedećih šest mjeseci.

Amodei je pritom poručio da Ministarstvo obrane ima pravo birati partnere koji su bliži njegovoj viziji, ali se nada da će 'uzeti u obzir vrijednost koju Anthropicova tehnologija već pruža američkim oružanim snagama'.