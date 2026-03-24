Velika promjena: Microsoft više neće gurati umjetnu inteligenciju u sve i svašta

Nakon više nastojanja za integriranjem digitalnog pomoćnika s umjetnom inteligencijom Copilota u što više aplikacija za Windows, čini se kako će u Microsoftu odustati od tog pristupa.

U objavi na službenom blogu navedeno je kako će biti 'namjerniji' u tome gdje i kako će smjestiti Copilot u svoj operativni sustav.

Ciljaju na iskustva koja su 'istinski korisna i dobro izrađena', pa će 'smanjiti nepotrebne ulazne točke Copilota'.

Tako će, između ostalog, biti uklonjen iz aplikacija Snipping Tool, Photos, Widgets i Notepad. Nije pojašnjeno u kojoj mjeri će to biti učinjeno, odnosno hoće li potpuno nestati iz njih.

Druge promjene - ne nužno povezane s umjetnom inteligencijom - uključuju mogućnost pomicanja programske trake na vrh ili na stranice zaslona.

File Explorer bi se trebao brže pokretati, widgeti će također biti 'tiši' prema zadanim postavkama, s novim kontrolama pomoću kojih možete odrediti kada se pojavljuju.

Kao što smo već pisali, moći ćete odgoditi Windows Update.

Promjene će primijetiti i korisnici programa Windows Insider, koji će dobiti poboljšanja u navigaciji i jasnije opise svakog kanala, lakši pristup novim značajkama, kvalitetnije nadogradnje i veću razinu transparentnosti u pogledu utjecaja povratnih informacija korisnika na buduća izdanja Windowsa.

Feedback Hub će biti redizajniran kako bi Insideri mogli lakše dijeliti povratne informacije (i vidjeti povratne informacije drugih korisnika), piše Life Hacker.