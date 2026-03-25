Iznenadna odluka: OpenAI gasi Soru, aplikaciju za kreiranje AI videa

U kratkoj poruci kojom su se oprostili od Sore poručili su da će uskoro podijeliti više o tome kako sačuvati ono što su korisnici već stvorili u toj aplikaciji
OpenAI gasi Soru, aplikaciju što je prošle jeseni postala viralna kao mjesto za dijeljenje kratkih videozapisa koje je generirala umjetna inteligencija, ali je također podigla uzbunu među stručnjacima zabrinutima za sigurnost i zaštitu privatnosti te vlasnicima autorskih prava.
U kratkoj poruci, kojom su se oprostili od Sore, poručili su da će uskoro podijeliti više o tome kako sačuvati ono što su korisnici već stvorili u njoj. Aplikacija je predstavljena u rujnu prošle godine kao pokušaj privlačenja pozornosti publike koja prati kratke videozapise na TikToku, YouTubeu ili Instagramu i Facebooku.
Ali velik broj aktivista, akademika i stručnjaka izrazio je zabrinutost zbog opasnosti koje prijete kad ljudima omogućite stvaranje videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom svime što mogu upisati u upit, što dovodi do proliferacije slika nastalih bez pristanka osoba koje zapisi prikazuju i realističnih deepfakeova.
OpenAI je bio prisiljen pritisnuti autore AI kreacija javnih osoba poput Michaela Jacksona ili Martina Luthera Kinga Jr.-a – koji su u videozapisima prikazani kako rade čudne stvari – ali tek nakon negodovanja obitelji i sindikata. Disney, koji je prošle godine sklopio ugovor s OpenAI-em o uvođenju njihovih likova u Soru, objavio je da poštuje odluku OpenAI-a o izlasku iz videogeneracije i prebacivanju prioriteta negdje drugdje, piše AP.