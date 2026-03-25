Iznenadna odluka: OpenAI gasi Soru, aplikaciju za kreiranje AI videa

OpenAI gasi Soru, aplikaciju što je prošle jeseni postala viralna kao mjesto za dijeljenje kratkih videozapisa koje je generirala umjetna inteligencija , ali je također podigla uzbunu među stručnjacima zabrinutima za sigurnost i zaštitu privatnosti te vlasnicima autorskih prava.

U kratkoj poruci, kojom su se oprostili od Sore, poručili su da će uskoro podijeliti više o tome kako sačuvati ono što su korisnici već stvorili u njoj. Aplikacija je predstavljena u rujnu prošle godine kao pokušaj privlačenja pozornosti publike koja prati kratke videozapise na TikToku, YouTubeu ili Instagramu i Facebooku.

Ali velik broj aktivista, akademika i stručnjaka izrazio je zabrinutost zbog opasnosti koje prijete kad ljudima omogućite stvaranje videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom svime što mogu upisati u upit, što dovodi do proliferacije slika nastalih bez pristanka osoba koje zapisi prikazuju i realističnih deepfakeova.

OpenAI je bio prisiljen pritisnuti autore AI kreacija javnih osoba poput Michaela Jacksona ili Martina Luthera Kinga Jr.-a – koji su u videozapisima prikazani kako rade čudne stvari – ali tek nakon negodovanja obitelji i sindikata. Disney, koji je prošle godine sklopio ugovor s OpenAI-em o uvođenju njihovih likova u Soru, objavio je da poštuje odluku OpenAI-a o izlasku iz videogeneracije i prebacivanju prioriteta negdje drugdje, piše AP.