Pentagon prelomio: Palantirov AI postaje službeni program američke vojske? Evo što to znači

Maven je softverska platforma za zapovijedanje i nadzor koja analizira podatke s bojišta i identificira ciljeve. On već sada služi kao primarni AI operativni sustav američke vojske , a korišten je u tisućama ciljanih napada na Iran tijekom posljednja tri tjedna.

U dopisu od 9. ožujka, upućenom visokim vojnim dužnosnicima i zapovjednicima, Feinberg je istaknuo kako će integracija sustava Maven Smart System vojnicima pružiti 'najsuvremenije alate potrebne za otkrivanje, odvraćanje i dominaciju nad protivnicima u svim domenama'. Prema dokumentu u koji je Reuters imao uvid, očekuje se da će odluka stupiti na snagu do kraja tekuće fiskalne godine, odnosno do rujna.

Proglašenje Mavena službenim programom pojednostavit će njegovu primjenu u svim rodovima vojske te osigurati stabilno, dugoročno financiranje. Prema Feinbergovom nalogu, nadzor nad sustavom bit će prebačen iz Nacionalne geoprostorne obavještajne agencije u Ured glavnog digitalnog direktora za umjetnu inteligenciju Pentagona u roku od 30 dana. Buduće ugovore s Palantirom vodit će američka Kopnena vojska.

'Imperativ je da sada fokusirano ulažemo u produbljivanje integracije umjetne inteligencije u zajedničke snage te da donošenje odluka potpomognuto AI-jem postane temeljac naše strategije', napisao je Feinberg. Palantir i Pentagon zasad nisu odgovorili na upite za komentar.

Uspon Palantira

Ta odluka predstavlja značajnu pobjedu za Palantir, koji bilježi sve više ugovora s američkom vladom, uključujući i prošlogodišnji sporazum s kopnenom vojskom vrijedan do 10 milijardi dolara. Ti su uspjesi pridonijeli udvostručenju cijene dionice tvrtke u proteklih godinu dana, a to je podiglo njezinu tržišnu vrijednost na gotovo 360 milijardi dolara.

Sustav Maven može u trenu analizirati goleme količine podataka sa satelita, dronova, radara i senzora kako bi automatski identificirao prijetnje poput neprijateljskih vozila, objekata ili skladišta oružja. Cameron Stanley, dužnosnik Pentagona koji vodi AI ured, demonstrirao je na nedavnoj prezentaciji kako sustav generira 'toplinske karte' ciljeva na Bliskom istoku. 'Kada smo započeli, za ono što ste upravo vidjeli doslovno su bili potrebni sati', izjavio je Stanley.

Stručnjaci Ujedinjenih naroda upozoravaju da AI sustavi za odabir ciljeva bez ljudske intervencije nose etičke, pravne i sigurnosne rizike zbog mogućih pristranosti u podacima na kojima su trenirani. Iz Palantira odgovaraju kako njihov softver ne donosi odluke o uporabi smrtonosne sile te da ljudi ostaju odgovorni za odabir i odobravanje ciljeva.

Maven je evoluirao iz projekta pokrenutog 2017. godine za označavanje snimki s dronova. U 2024. godini Pentagon je Palantiru dodijelio ugovor od 480 milijuna dolara, koji je u svibnju 2025. povećan na maksimalnih 1,3 milijarde dolara. Tehnološki direktor tvrtke, Shyam Sankar, ranije je izjavio pred Kongresom da Maven ima 'desetke tisuća korisnika'.

Kao potencijalna komplikacija u daljnjoj primjeni navodi se korištenje AI alata Claude tvrtke Anthropic unutar sustava Maven. Reuters je ranije izvijestio da je Pentagon nedavno označio Anthropic kao rizik u opskrbnom lancu zbog spora oko sigurnosnih ograničenja i zaštitnih mehanizama njihove umjetne inteligencije.