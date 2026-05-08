podaci eurobarometra

Stiglo novo istraživanje: Hrvati među najvećim podupirateljima Europske unije

M. Šu./Hina

08.05.2026 u 15:52

Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Gotovo tri četvrtine građana EU-a (72 posto) smatra da je članstvo u Europskoj uniji pozitivno za njihovu zemlju, a u Hrvatskoj je taj postotak još viši - 79 posto, pokazuje novo istraživanje Eurobarometra čiji su rezultati objavljeni u petak.

Najveći udio onih koji vide koristi od članstva zabilježen je u Irskoj (93 posto), Litvi i Portugalu (92 posto) dok je najniži zabilježen u Francuskoj (58 posto), Grčkoj (57 posto),Bugarskoj (54 posto).

Gotovo tri četvrtine Europljana smatra da igra EU stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu (73 posto, što je 6 postotnih bodova više nego u zadnjem, jesenskom istraživanju). Velika većina (81 posto, dva postotna boda više nego u zadnjem istraživanju) znatno podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku.

Veliku potporu ima i zajednička valuta euro (74 posto).

Na razini EU-a glavni razlog za zabrinutost trenutno je sukob na Bliskom istoku (25 posto, a u Hrvatskoj 36 posto). Slijede šira međunarodna situacija (23 posto, u Hrvatskoj 21 posto) i rat Rusije i Ukrajine (20 posto, u Hrvatskoj 24 posto). Istodobno, troškovi života i dalje su glavni razlog za zabrinutost - na razini EU-a 36 posto, a u Hrvatskoj 58 posto.

Što se tiče očekivanja u pogledu ekonomske situacije u državama članicama u sljedećih 12 mjeseci, Hrvati su optimističniji od prosjeka EU-a, 26 posto ih misli da će gospodarska situacija u njihovoj zemlji biti bolja, a u EU-u je takvih 16 posto. Najviše njih, 39 posto u Hrvatskoj, misli da će situacija ostati ista, a 34 posto da će se pogoršati, pokazalo je istraživanje

