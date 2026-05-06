Eurosong bruji o Hrvatskoj: Druga proba Lelekica donijela snažne reakcije

Druga proba hrvatskih predstavnica na Eurosongu izazvala je snažne reakcije među fanovima. Snimka nastupa grupe Lelek već se ističe kao jedan od najupečatljivijih trenutaka natjecanja
Prema dojmovima sa službenog eurovizijskog Reddita, reakcije na drugu probu uglavnom su vrlo pozitivne. Dio korisnika izdvojio je hrvatski nastup kao 'najbolji dio dana', dok ga drugi opisuju kao 'najimpresivniji dosad'.
Vizualno snažan i režijski precizan nastup
Najviše pohvala odnosi se na vizualni dojam i režiju. Komentatori nastup nazivaju 'fantastičnim', 'zapanjujućim' i 'vrlo efektanim', uz isticanje dojmljivog korištenja pozornice, dinamičnog rada kamera i izražene dramatične atmosfere.
Hrvatska među favoritima?
Pozitivni komentari potaknuli su i nagađanja o mogućem visokom plasmanu. Dio publike smatra da Hrvatska djeluje kao ozbiljan kandidat za finale, pa čak i za mjesto među prvih pet ili deset. Nakon druge probe, Lelek je kod dijela fanova blago napredovao na ljestvicama favorita.