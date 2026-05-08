Novi alarm zbog hantavirusa: Sumnjivi slučajevi u Španjolskoj i na atlantskom otoku

Žena sa simptomima u jugoistočnoj španjolskoj pokrajini Alicante je bila putnica na istom letu kao i pacijent koji je preminuo u Johannesburgu nakon što je bio na kruzeru MV Hondius te se zarazio virusom, kazao je novinarima državni tajnik ministarstva zdravstva Javier Padilla.

Britanska agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) je u petak objavila da je britanski državljanin, za kojeg se sumnja da je zaražen hantavirusom, sada na udaljenom južnoatlantskom otoku Tristan da Cunha.

Agencija nije pružila pojedinosti o novom slučaju na britanskom prekomorskom teritoriju, gdje je kruzer pristao 15. travnja.

Tristan da Cunha, na kojem živi tek oko 200 osoba, na pola je puta između Južne Afrike i Južne Amerike, a riječ je o najudaljenijem naseljenom otoku na svijetu. Najbliži naseljeni otok mu je više od 1500 milja udaljena Sveta Helena.