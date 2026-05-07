IMPRESIONIRAN

Niko Kranjčar se naklonio hrvatskom reprezentativcu: 'On je puno veći talent od Modrića, Bobana, mene...'

A.H.

07.05.2026 u 20:55

Niko Kranjčar Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Legendarni hrvatski nogometaš Niko Kranjčar otkrio je tko ga je najviše impresionirao dok je bio u reprezentaciji.

'Mateo Kovačić. On je po meni najtalentiraniji igrač kojeg sam ja vidio u reprezentaciji', poručio je Kranjčar u podcastu na 24sata.

'Napravio je vrhunsku karijeru, za njega sam mislio kako će sigurno osvojiti Zlatnu loptu. Kad sam ga upoznao na treningu reprezentacije, imao je samo 18 godina, strašno me impresionirao. I rekao sam mu u svlačionici kako mislim da će jednoga dana osvojiti Zlatnu loptu. I kako je po meni puno veći talent i od mene, i od Luke, i od Bobana, i od Prosinečkog, ma svih nas...'

Kovačić je za Hrvatsku debitirao 2013. godine i do danas je odigrao 111 utakmica i zabio pet golova. Ove sezone je za Manchester City odigrao samo pet utakmica zbog ozljede, ali će biti spreman za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

