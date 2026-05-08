Kremlj postavio ultimatum Ukrajini: 'Sad je red na Zelenskom. Bez ovoga nema pregovora'

Kremlj ne vidi smisao u novom krugu trilateralnih pregovora o Ukrajini između Moskve, Washingtona i Kijeva, osim pod jednim uvjetom
Naime, Kremlj smatra da je za daljnji napredak nužno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa. Poručio je to pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, javlja Interfax.
‘Svi razumiju, pa rekao bih i ukrajinski pregovarači, da Kijev sada treba napraviti samo jedan ozbiljan korak. Nakon toga bi, prvo, prestala vojna djelovanja, a drugo, otvorile bi se mogućnosti za ozbiljne razgovore o dugoročnom rješenju’, rekao je Ušakov novinarima odgovarajući na pitanje o mogućem nastavku pregovora.
Dodao je kako, prema stajalištu Moskve, trenutačno nema previše smisla nastavljati pokušaje međusobnog uvjeravanja. ‘Svi to razumiju, pa je sada, iskreno govoreći, pokušavanje da se međusobno uvjeravamo uglavnom gubitak vremena. Taj se korak sada očekuje od Kijeva, a posebno od Zelenskog’, rekao je Ušakov.