Kremlj postavio ultimatum Ukrajini: 'Sad je red na Zelenskom. Bez ovoga nema pregovora'

Naime, Kremlj smatra da je za daljnji napredak nužno povlačenje ukrajinskih snaga iz Donbasa. Poručio je to pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov, javlja Interfax.

‘Svi razumiju, pa rekao bih i ukrajinski pregovarači, da Kijev sada treba napraviti samo jedan ozbiljan korak. Nakon toga bi, prvo, prestala vojna djelovanja, a drugo, otvorile bi se mogućnosti za ozbiljne razgovore o dugoročnom rješenju’, rekao je Ušakov novinarima odgovarajući na pitanje o mogućem nastavku pregovora.