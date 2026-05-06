Thierry Henry nije mogao vjerovati što gleda u Münchenu: 'Ovo je teško razumjeti'

A među onima koji nisu skrivali nezadovoljstvo bio je i Thierry Henry.

Legendarni Francuz tijekom prijenosa otvoreno je kritizirao suđenje i posebno jednu odluku koja je podigla Allianz Arenu na noge.

‘Kako VAR ovo nije provjerio?’

PSG je poveo već u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a Bayern je cijelu utakmicu lovio zaostatak i tražio povratak.

Najveće nezadovoljstvo domaćih stiglo je nakon situacije u kojoj su tražili kazneni udarac, no sudac nije pokazao na bijelu točku, a VAR se nije ni uključio.

Henry nije mogao vjerovati što gleda.

'Suci zaslužuju poštovanje, ali ponekad jednostavno ne možeš šutjeti. Bayern igra kod kuće, a opet se čini da odluke idu protiv njih', rekao je Henry na poluvremenu.

Zatim je nastavio:

'Jasna situacija za penal je ignorirana, a još je frustrirajuće što sudac nije ni pogledao VAR. To je teško razumjeti na ovoj razini nogometa'.

‘Bayern je bio bolji’

Henry je smatrao da je njemački velikan u prvom dijelu bio bolja momčad.

'Bayern je kontrolirao utakmicu, stvarao šanse i pokazao više intenziteta od PSG-a. Ali ovakvi trenuci mogu promijeniti sve u nogometu'.

Ipak, Bayern nije uspio pronaći potpuni preokret. Harry Kane zabio je tek u sudačkoj nadoknadi za 1:1, no vremena za novo čudo više nije bilo.

PSG će tako krajem svibnja u Budimpešti igrati finale protiv Arsenala i pokušati obraniti naslov europskog prvaka.