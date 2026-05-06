Thierry Henry nije mogao vjerovati što gleda u Münchenu: 'Ovo je teško razumjeti'

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
PSG je preživio Allianz Arenu i izborio finale Lige prvaka, ali nakon velike drame protiv Bayerna najviše se pričalo o sucima. Parižani su nakon 5:4 iz prve utakmice u uzvratu odigrali 1:1 i prošli dalje, no Nijemci smatraju da su ozbiljno oštećeni.
A među onima koji nisu skrivali nezadovoljstvo bio je i Thierry Henry.
Legendarni Francuz tijekom prijenosa otvoreno je kritizirao suđenje i posebno jednu odluku koja je podigla Allianz Arenu na noge.
‘Kako VAR ovo nije provjerio?’
PSG je poveo već u trećoj minuti golom Ousmanea Dembelea, a Bayern je cijelu utakmicu lovio zaostatak i tražio povratak.
Najveće nezadovoljstvo domaćih stiglo je nakon situacije u kojoj su tražili kazneni udarac, no sudac nije pokazao na bijelu točku, a VAR se nije ni uključio.
Henry nije mogao vjerovati što gleda.
'Suci zaslužuju poštovanje, ali ponekad jednostavno ne možeš šutjeti. Bayern igra kod kuće, a opet se čini da odluke idu protiv njih', rekao je Henry na poluvremenu.
Zatim je nastavio:
'Jasna situacija za penal je ignorirana, a još je frustrirajuće što sudac nije ni pogledao VAR. To je teško razumjeti na ovoj razini nogometa'.
‘Bayern je bio bolji’
Henry je smatrao da je njemački velikan u prvom dijelu bio bolja momčad.
'Bayern je kontrolirao utakmicu, stvarao šanse i pokazao više intenziteta od PSG-a. Ali ovakvi trenuci mogu promijeniti sve u nogometu'.
Ipak, Bayern nije uspio pronaći potpuni preokret. Harry Kane zabio je tek u sudačkoj nadoknadi za 1:1, no vremena za novo čudo više nije bilo.
PSG će tako krajem svibnja u Budimpešti igrati finale protiv Arsenala i pokušati obraniti naslov europskog prvaka.