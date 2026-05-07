Zaboravite na minus: Ove horoskopske znakove u svibnju čeka financijski preporod

Bikovi će redefinirati svoje poslovne ugovore, Jarci će napokon naplatiti strateške poteze iz prošlosti, dok će Djevice kirurškom preciznošću očistiti svoje račune od svih nepotrebnih troškova

Tijekom svibnja 2026. planetarna kretanja favoriziraju uzemljenu energiju i strateško planiranje. Naglasak je na opipljivim rezultatima, a tri znaka posebno će osjetiti vjetar u leđa kada su u pitanju priljevi novca, rješavanje starih dugova i postavljanje temelja za dugoročnu imovinsku sigurnost.

Bik Bikovi će u svibnju iskoristiti snažnu prisutnost planeta u svom znaku za postavljanje posve novih, povoljnijih financijskih uvjeta u poslovnim ugovorima. Njihova poslovična upornost i odbijanje loših kompromisa rezultirat će značajnom stabilizacijom kućnog proračuna i mogućnošću za prva veća ulaganja. Fokusirat će se na materijalizaciju svojih ideja, pretvarajući kreativne koncepte u opipljivu zaradu bez ikakvog nepotrebnog rizika.

Ovan Pripadnici ovog znaka danas će se naći u situaciji gdje će njihov profesionalni ugled ovisiti o strpljenju u komunikaciji s klijentima. Umjesto forsiranja novih ideja, fokusirat će se na poliranje detalja na već postojećim projektima kako bi osigurali vrhunsku kvalitetu. Njihova upornost bit će nagrađena priznanjem od strane kolega koji cijene njihovu stručnost. Večernji sati donose im mirnu atmosferu i priliku za planiranje privatnih obaveza za nadolazeći vikend.

Bik Bikovi će tijekom četvrtka briljirati u rješavanju pravnih ili administrativnih pitanja koja su bila u zastoju. Njihova praktična mudrost pomoći će im da prepoznaju povoljne prilike u dugoročnim ugovorima, osobito ako su povezani s inozemstvom. U privatnom životu težit će konkretnim razgovorima o podjeli obaveza, što će bitno rasteretiti njihovu svakodnevicu. Kraj dana iskoristit će za opuštanje uz sadržaje koji ih intelektualno stimuliraju i šire im vidike.



Blizanci Dinamika na radnom mjestu zahtijevat će od Blizanaca visoku koncentraciju na tehničke aspekte posla. Izbjegavat će površne rasprave i posvetiti se provjeravanju činjenica, čime će spriječiti potencijalno skupe pogreške u koracima. Moguća je iznenadna informacija o poslovnom putu ili edukaciji koja bi mogla značajno unaprijedit njihov trenutačni status. Večer je idealna za povlačenje iz javnosti i posvećivanje hobijima koji zahtijevaju mir i duboku fokusiranost.



Rak Pripadnici ovog znaka danas će pokazati neuobičajenu čvrstinu u pregovorima, jasno dajući do znanja što očekuju od suradnika. Iako su poznati po empatiji, prioritet će im biti zaštita vlastitih interesa i postavljanje granica koje im osiguravaju mir. Emocionalna sigurnost koju grade s partnerom temeljit će se na realnim planovima o zajedničkim ulaganjima. Dan će završiti s osjećajem postignuća jer su napokon riješili situaciju koja ih je dugo tištila.

Lav Lavovi će se danas morati spustiti s liderskih pozicija i posvetiti se operativnim zadacima koji traže preciznost. Uspjeh će ovisiti o njihovoj spremnosti da prihvate sugestije iskusnijih kolega, što će se pokazati kao ključno za napredak projekta. U profesionalnom okruženju dominirat će njihova pouzdanost, dok će u privatnoj sferi nastojati uskladiti svoje ambicije s potrebama obitelji. Harmonija u domu bit će im glavni izvor snage za sve napore koji ih očekuju u uredu.

Djevica Kreativnost Djevica danas će biti usmjerena na pronalaženje praktičnih rješenja u radnom okruženju. Njihova sposobnost kritičkog razmišljanja omogućit će im da završe zaostale administrativne poslove s nevjerojatnom lakoćom i brzinom. U emotivnim odnosima tražit će realistične ciljeve, odbijajući bilo kakvu vrstu nerealnih obećanja ili nepotrebnog uljepšavanja stvarnosti. Ovo je izvrstan dan za reviziju planova i postavljanje čvrstih temelja za projekte koji tek dolaze.

Vaga Dom i obiteljska pitanja bit će u fokusu, ali ovaj put kroz prizmu estetike i uređenja životnog prostora. Vage će rješavati stare nesuglasice s ukućanima koristeći diplomaciju koja im omogućuje postizanje održivog kompromisa. Na poslovnom planu najbolje će funkcionirati u aktivnostima koje im omogućuju miran i samostalan rad bez stalnih prekida. Unutarnja stabilnost bit će im prioritet, pa će svjesno birati tišinu umjesto bučnih i iscrpljujućih društvenih događanja.

Škorpion Škorpioni će danas pokazati izuzetnu oštrinu uma u procesuiranju kompliciranih informacija koje su drugima promakle. Njihova komunikacija bit će svedena na bitno, što će im donijeti autoritet u razgovorima s važnim poslovnim partnerima. Intuicija će im biti nepogrešiv saveznik u procjeni novih prilika koje zahtijevaju brzu, ali utemeljenu reakciju. Kraj dana donosi im zadovoljstvo zbog malih pobjeda koje su ostvarili zahvaljujući svojoj diskreciji i temeljitosti.



Strijelac Financijska pitanja i osjećaj vlastite vrijednosti bit će glavne teme kojima će se Strijelci baviti tijekom cijelog četvrtka. Naglašena pragmatičnost pomoći će im da donesu racionalne odluke o potrošnji i potencijalnim investicijama za budućnost. Iako inače teže avanturi, danas će cijeniti predvidljivost i sigurnost u svim segmentima svog života. U ljubavi će tražiti partnera koji dijeli njihovu ambiciju za stabilnošću i konkretnim uspjesima na duge staze.



Jarac Pripadnici ovog znaka osjećat će se spremnima za preuzimanje vodećih uloga u najzahtjevnijim projektima. Njihova prirodna autoritativnost bit će u prvom planu, a suradnici će s povjerenjem tražiti njihovo stručno mišljenje o važnim pitanjima. Ovo je idealan trenutak za donošenje odluka koje će dugoročno utjecati na njihov društveni i profesionalni status. Osobni ciljevi postaju im jasniji, a njihova odlučnost da ih ostvare bit će snažnija nego ikada prije.

Vodenjak Vodenjacima bi danas najviše odgovarala povučenost i rad na strateškim planovima koji zahtijevaju potpunu tišinu. Unutarnji procesi redefiniranja ciljeva bit će intenzivni, donoseći im ključne odgovore o smjeru kojim žele krenuti u karijeri. Iako će okolina možda smatrati da su odsutni, oni će zapravo obavljati važan mentalni rad na pripremi budućih transformacija. Večer donosi važne uvide koji će im olakšati navigaciju kroz komplicirane društvene odnose.

Ribe Timski rad i podrška okoline bit će ključni za uspjeh Riba, koje će se danas oslanjati na provjerene suradnike. Njihova vizija budućnosti postaje opipljivija, a konkretni savjeti iskusnijih kolega dat će im potreban vjetar u leđa za realizaciju ideja. Osjećaj pripadnosti stručnoj zajednici ojačat će njihovo samopouzdanje i motivaciju za daljnje usavršavanje. Emocionalna ravnoteža pomoći će im da s lakoćom prebrode sve sitne izazove u komunikaciji s prijateljima.

Kraj mjeseca donijet će im osjećaj potpune sigurnosti i potvrdu da se njihova strpljivost u pregovorima višestruko isplatila. Ulagat će isključivo u kvalitetu, izbjegavajući prolazne trendove koji im dugoročno ne donose vrijednost.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL





Jarac Jarci će u ovom razdoblju graditi svoj financijski uspjeh na temelju dugogodišnjeg iskustva i nepogrešivog osjećaja za strateško planiranje. Njihova iznimna radna etika napokon će dovesti do službenog priznanja nadređenih, što će se izravno odraziti na povišicu ili bonuse koje su dugo iščekivali. Umjesto jurnjave za brzim dobitcima, birat će sigurne investicije i zaštitu imovine koja im jamči mirnu budućnost bez ikakve neizvjesnosti. Do kraja svibnja učvrstit će svoj profesionalni status, postajući ključna figura u svim važnijim novčanim odlukama unutar svog tima. Njihov bankovni račun pokazat će rezultate discipline koju su strpljivo provodili mjesecima.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Chris Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia



Djevica Djevice će se tijekom svibnja fokusirati na potpunu optimizaciju svih troškova i eliminaciju financijskih repova koji su ih kočili u napretku. Njihova sposobnost uočavanja najsitnijih tehničkih detalja pomoći će im u otkrivanju skrivenih izvora uštede unutar postojećih ugovora i pretplata. Uspješno će riješiti stare dugove ili emocionalne terete povezane s novcem, stvarajući čist prostor za nove, iznimno profitabilne projekte. Shvatit će da je upravo disciplina u svakodnevnom upravljanju resursima najbrži put do financijske slobode koju planiraju ostvariti. Svaki euro koji u svibnju preusmjere na pametnu stranu, vratit će im se dvostruko kroz nove poslovne prilike.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia





