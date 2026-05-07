magnet za novac

Zaboravite na minus: Ove horoskopske znakove u svibnju čeka financijski preporod

P. H.

07.05.2026 u 16:19

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Pavel Vladychenko vk.com/altern
Bikovi će redefinirati svoje poslovne ugovore, Jarci će napokon naplatiti strateške poteze iz prošlosti, dok će Djevice kirurškom preciznošću očistiti svoje račune od svih nepotrebnih troškova

Tijekom svibnja 2026. planetarna kretanja favoriziraju uzemljenu energiju i strateško planiranje. Naglasak je na opipljivim rezultatima, a tri znaka posebno će osjetiti vjetar u leđa kada su u pitanju priljevi novca, rješavanje starih dugova i postavljanje temelja za dugoročnu imovinsku sigurnost.

Bik

Bikovi će u svibnju iskoristiti snažnu prisutnost planeta u svom znaku za postavljanje posve novih, povoljnijih financijskih uvjeta u poslovnim ugovorima. Njihova poslovična upornost i odbijanje loših kompromisa rezultirat će značajnom stabilizacijom kućnog proračuna i mogućnošću za prva veća ulaganja. Fokusirat će se na materijalizaciju svojih ideja, pretvarajući kreativne koncepte u opipljivu zaradu bez ikakvog nepotrebnog rizika.

Kraj mjeseca donijet će im osjećaj potpune sigurnosti i potvrdu da se njihova strpljivost u pregovorima višestruko isplatila. Ulagat će isključivo u kvalitetu, izbjegavajući prolazne trendove koji im dugoročno ne donose vrijednost.

Melania Trump je Bik, rođena je 26. travnja 1970. Izvor: EPA / Autor: YURI GRIPAS / POOL

Jarac

Jarci će u ovom razdoblju graditi svoj financijski uspjeh na temelju dugogodišnjeg iskustva i nepogrešivog osjećaja za strateško planiranje. Njihova iznimna radna etika napokon će dovesti do službenog priznanja nadređenih, što će se izravno odraziti na povišicu ili bonuse koje su dugo iščekivali. Umjesto jurnjave za brzim dobitcima, birat će sigurne investicije i zaštitu imovine koja im jamči mirnu budućnost bez ikakve neizvjesnosti. Do kraja svibnja učvrstit će svoj profesionalni status, postajući ključna figura u svim važnijim novčanim odlukama unutar svog tima. Njihov bankovni račun pokazat će rezultate discipline koju su strpljivo provodili mjesecima.

Kate Middleton je Jarac, rođena je 9. siječnja 1982. Izvor: Profimedia / Autor: Chris Jackson/WPA Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia

Djevica

Djevice će se tijekom svibnja fokusirati na potpunu optimizaciju svih troškova i eliminaciju financijskih repova koji su ih kočili u napretku. Njihova sposobnost uočavanja najsitnijih tehničkih detalja pomoći će im u otkrivanju skrivenih izvora uštede unutar postojećih ugovora i pretplata. Uspješno će riješiti stare dugove ili emocionalne terete povezane s novcem, stvarajući čist prostor za nove, iznimno profitabilne projekte. Shvatit će da je upravo disciplina u svakodnevnom upravljanju resursima najbrži put do financijske slobode koju planiraju ostvariti. Svaki euro koji u svibnju preusmjere na pametnu stranu, vratit će im se dvostruko kroz nove poslovne prilike.

Zendaya je Djevica, rođena je 1. rujna 1996. Izvor: Profimedia / Autor: MBS/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

