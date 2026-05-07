Sandale koje su svi ismijavali postale su najveći ljetni modni trend

Wedge sandale, nekoć jedan od najomraženijih trendova iz devedesetih, vraćaju se u velikom stilu i već osvajaju modne piste te ormare slavnih trendseterica

Modni svijet posljednjih sezona neumorno reciklira trendove iz devedesetih, no malo tko je očekivao povratak modela cipela koji je godinama slovio kao sinonim za kič. Ipak, wedge sandale, nekoć osporavane i često proglašavane 'ružnima', ponovno su među najpoželjnijima, a njihov povratak potvrdile su i modne piste za proljeće/ljeto 2026.

No zaboravite na glomazne wedge modele, kakvi su dominirali početkom 2000-ih, jer novi dizajni djeluju pročišćeno, elegantno i puno sofisticiranije. Upravo zato ove sandale više ne izgledaju zastarjelo, već savršeno odgovaraju estetici tihog luksuza koja i dalje dominira modnom scenom. Povratak minimalizma Brend Khaite predstavio je wedge japanke uz minimalistička odijela i haljine za posebne prilike, dajući ovom modelu posve novo, luksuznije lice. S druge strane, Simkhai se odlučio za ležerniji pristup te prikazao modele s potpeticom koji jednako dobro funkcioniraju uz gradske kombinacije i outfite za odmor na moru.

Da trend već izlazi s pista i seli se na ulice, potvrđuje i Selena Gomez, pjevačica i glumica koja je nedavno nosila smeđe wedge sandale s remenčićem oko prsta, dokazavši da retro model itekako može izgledati moderno i aktualno. Osim estetskog momenta, njihov povratak ima vrlo praktičnu stranu. Za razliku od tankih i vrtoglavo visokih potpetica ili ravnih japanki, wedge modeli nude stabilnost, udobnost i dodatnu visinu, zbog čega su idealan izbor za ljetne dane koji počinju jutarnjim obavezama, a završavaju večernjim izlascima.

Modeli koji dominiraju Najveći hit trenutačno su wedge japanke, ali u znatno profinjenijem izdanju nego prije dvadesetak godina. Umjesto prenaglašenih detalja i sjajnih ukrasa, naglasak je sada na čistim linijama, neutralnim tonovima i minimalističkom dizajnu. Veliki povratak bilježe i mule modeli s punom petom te spajaju opuštenu estetiku devedesetih s elegantnijim dojmom, a za ljubiteljice upečatljivijih kombinacija vraćaju se i platforme kakve je nekoć nosila Rachel Green u kultnoj seriji 'Prijatelji'.

