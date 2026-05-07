Trumpov rok istječe danas, a nakon toga - bombardiranje: Iran se oglasio o ponudi

Iran bi danas trebao odgovoriti na američki prijedlog za okončanje rata, doznaje CNN iz regionalnih izvora, dok obje strane, prema dostupnim informacijama, postupno napreduju prema mogućem dogovoru. Rat između SAD-a i Irana ušao je u drugi mjesec krajem travnja

Prema istom izvoru, Teheran trenutačno analizira američku ponudu, a očekuje se da će svoje stajalište posrednicima službeno dostaviti tijekom dana, objavio je CNN. To dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako je SAD u posljednja 24 sata vodio ‘vrlo dobre razgovore’ s Iranom. U srijedu je Trump, osvrćući se na sukob, rekao kako se sastao s čelnicima velikih američkih naftnih kompanija, uključujući Chevron i ExxonMobil, kako bi razgovarali o nafti i Venezueli. Dodao je da energetske tvrtke žele proširiti svoje poslovanje. Istodobno je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao na obnovu prometa kroz Hormuški tjesnac nakon razgovora s iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom. Macron je također potaknuo međunarodnu zajednicu da razmotri uključivanje u multinacionalnu misiju osiguranja plovidbe tim ključnim morskim putem.

Memorandum od 14 točaka na stolu Iran poručuje da američki prijedlog za završetak rata ‘još uvijek razmatra’, iako se u medijima pojavljuju informacije da su dvije strane blizu dogovora, piše BBC. Američki portal Axios objavio je da Bijela kuća vjeruje kako je na pomolu memorandum o razumijevanju s Iranom, sastavljen od 14 točaka. Taj dokument mogao bi poslužiti kao okvir za detaljnije pregovore o nuklearnom programu. Među predloženim mjerama nalaze se obustava iranskog obogaćivanja uranija, ukidanje sankcija i ponovno uspostavljanje slobodne plovidbe kroz Hormuški tjesnac. Agencija Reuters prenijela je da su dva izvora upoznata s pregovorima potvrdila te informacije, no službeni detalji prijedloga još nisu javno objavljeni.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagei izjavio je za ISNA-u: ‘Američki prijedlog još se razmatra u Iranu i nakon završetka tog procesa Teheran će obavijestiti pakistansku stranu o svom stajalištu.’ Pakistan, koji sudjeluje kao posrednik, poručio je da nastoji ‘pretvoriti primirje u trajni kraj ovog rata’.

Oštra retorika s obje strane Iranski dužnosnici pritom ne skrivaju skepsu. Ebrahim Rezaei, glasnogovornik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost, poručio je: ‘Amerikanci u ratu koji gube neće dobiti ništa što već nisu mogli postići izravnim pregovorima. Iran drži prst na okidaču i spreman je’, uz napomenu da će, ako SAD ne ‘popuste i ne daju potrebne ustupke’, uslijediti ‘oštar odgovor zbog kojeg će požaliti’. Trump je, s druge strane, zaprijetio novom eskalacijom: ‘Ako Iran ne pristane na dogovor, bombardiranje počinje – i bit će, nažalost, na znatno višoj razini i intenzitetu nego prije.’ Istodobno tvrdi da je Iran već pristao ‘nikada ne imati nuklearno oružje’, iako Teheran to nije potvrdio.