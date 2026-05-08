Tomašević odgovorio Penavi: Što se tiče njega...

Istaknuo je kako se treba isto tako prisjetiti da je Dan antifašističke borbe, koji se slavi u lipnju, jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu jasno propisano da su jedan od temelja Republike Hrvatske i odluke ZAVNOH-a, nasuprot NDH. "I u tom smislu Grad Zagreb će kao i svake godine slaviti Dan oslobođenja Zagreba", poručio je Tomašević.

"Danas je 8. svibnja, Dan oslobođenja Zagreba, i kao i svake godine ga obilježavamo ovdje na Mirogoju, ali isto tako i u Dotrščini. Na današnji dan ne samo da je Dan oslobođenja Zagreba nego je i dan kada se urušio režim takozvane NDH, to je bio režim koji je sustavno u koncentracijskim logorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, drugačije nacionalnosti, drugačijih političkih stavova", istaknuo je Tomašević u izjavi novinarima na groblju Mirogoj.

Nakon što je položio vijence i zapalio svijeće na Mirogoju i Dotrščini, odajući počast svim žrtvama fašističkog režima stradalima na mjestu najvećeg masovnog zločina u Zagrebu, gradonačelnik je otišao u Koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, gdje će prisustvovati svečanoj akademiji u povodu 81. obljetnice Dana oslobođenja grada Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.

Tomašević se obratio i novinarima komentirajući izjave Ivane Penave, predsjednika Domovinskog pokreta (DP) koji je danas Tomaševiću uputio otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo Grada Zagreba i ugasi Trnjanske krijesove te prestane negirati najveće zločine nakon 2. svjetskog rata.

Podržavanjem paljenja Trnjanskih krijesova koji će se održati ove subote u Zagrebu Penava smatra da gradonačelnik i njegova stranka Možemo! svima u Hrvatskoj šalju tragičnu političku poruku.

'Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba'

Poručio je da će uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba i da je obnova Trnjanskih kresova počela prije 12 godina kada on još nije bio gradonačelnik.

"Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba. To sam radio u prošlom mandatu. Izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba. To ću raditi u ovom mandatu", izjavio je zagrebački gradonačelnik uoči svečane akademije u povodu obilježavanja obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba koju organiziraju Savez antifašističkih boraca i antifašista RH i Grad Zagreb.

"Što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on i tu su svake godine. Predstavnici Vlade, u kojoj je i on, bili su nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na Danu antifašističke borbe 22. lipnja. Tako da, što se promijenilo?", upitao je Tomašević.

Na novinarsko pitanje hoće li svi sudionici Trnjanskih kresova biti sigurni jer su neke navijačke skupine najavile svoj dolazak, gradonačelnik je odgovorio kako je to pitanje za policiju koja treba osigurati sve skupove koji se održavaju sutra, što uključuje, kaže, Dan Europe, Hod za život, Trnjanske kresove i nogometnu utakmicu Dinamo-Hajduk.