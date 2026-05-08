Željko Travica kriv za ratni zločin! Nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima i ubijao ih

Travica je predložio da, zbog lošeg zdravstvenog stanja, njegova obrana bude pročitana pa je to učinio njegov odvjetnik Marko Cvrković. U obrani je negirao krivnju za ratni zločin, navodeći kako je bio optužen za oružanu pobunu, ali i aboliran 1996. odlukom tadašnjeg Vojnog suda.

Travica je, javlja Dnevnik.hr, proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Nepravomoćno je osuđen na 20 godina zatvora. Presuda je donesena na osječkom Županijskom sudu nakon završenog dokaznog postupka.

Naveo je i da je aktivno sudjelovao u procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja te je 1997. godine bio izabran za načelnika općine Mirkovci. Travica smatra da mu je ovaj postupak montiran navodeći kako bi da je stvarno radio ovo za što ga se optužuje bio procesuiran odmah nakon Domovinskog rata.

Ustvrdio je kako je napad na Cerić organizirala JNA te podijelila oružje članovima Teritorijalne obrane Mirkovci pa je i on, kako kaže, morao sudjelovati u napadu iako se tome protivio. Poznato mu je da je nakon napada JNA zarobila tri mlada hrvatska vojnika koji su bili uplašeni, ali da ih on, tvrdi, nije zlostavljao jer mu je poznat sadržaj Ženevskih konvencija.

Tužitelj Vinko Pejić u završnom govoru je Travičinu obranu ocijenio neistinitom i usmjerenoj ka izbjegavanju kaznene odgovornosti, jer je u suprotnosti s iskazima preživjelih oštećenika i drugih svjedoka koji su, uz ostalo, potvrdili da je Travica bio među osobama koje su pucale na zarobljene hrvatske branitelje te da ih je poslije ispitivao, tukao i zlostavljao.

Navodi i da je preživjeli svjedok Zoran Šorli potvrdio kako mu je Travica žicom vezao ruke, noge i vrat, a svjedok Ivan Kopčić da ih je Travica tukao te da je bio prisutan kada su drugi predstavnici srpskih paravojnih postrojbi zarobljene branitelje tjerali da iz vojničkog šljema jedu ljudski mozak.

Smatra kako je dokaznim postupkom u cijelosti potvrđeno počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika pa je predložio sudu da Travicu proglasi krivim i osudi po zakonu.

Obrana tvrdi da okolnosti zločina nisu razjašnjene

Travičin odvjetnik Marko Cvrković ocijenio je kako optužba nije dokazala da je Travica počinio navedeno kazneno djelo, odnosno kako je utvrđeno da su JNA i Teritorijalna obrana napali Cerić gdje je stradalo više hrvatskih vojnika, ali da točne okolnosti njihova stradavanja tijekom postupka nisu razjašnjene.

Smatra i da odbijanje suda da se ispitaju neki predloženi svjedoci obrane, koji su očevici ili sudionici događaja iz optužnice, predstavlja povredu prava na pravično suđenje. Stoga je sudu predložio da se Travica oslobodi optužbe i pusti na slobodu.

Optužnica Travicu tereti da je ratni zločin počinio od 2. do 4. listopada 1991. u Ceriću i Mirkovcima, kao pripadnik srpske paravojne formacije Teritorijalne obrane Mirkovci, tijekom zajedničkog napada pripadnika JNA i TO Mirkovci na Cerić i nakon okupacije toga mjesta.

Tereti ga se da je nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima, fizički ih i psihički zlostavljao te nakon toga ubijao. Tužiteljstvo sumnja da je, skupa s ostalim pripadnicima TO Mirkovci, postrojio i pucnjima iz vatrenog oružja usmrtio osam zarobljenih policajaca vinkovačke Policijske uprave i HOS-a, iako su prestali pružati otpor i odložili oružje.

Travica je optužen da je fizički zlostavljao vezane zarobljene hrvatske branitelje te se zajedno s ostalim pripadnicima TO Mirkovci smijao dok je jedan od pripadnika ove paravojne formacije zarobljenicima u usta gurao ljudski mozak.

Okrivljeni Travica je, temeljem Europskog uhidbenog naloga osječkog ŽDO-a uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj, prilikom ulaska iz Velike Britanije, te izručen Hrvatskoj i doveden u osječki zatvor.