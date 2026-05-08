Plenković žestoko 'oprao' HDZ-ovog Sokola: 'Ako mu nije dobro, neka ode iz Europskog parlamenta!'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković posjetio je Novu Gradišku te je dao podršku HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću uoči prijevremenih izbora. Pritom je komentirao i aktualne teme, ali se i obračunao s HDZ-ovim eurozastupnikom Tomislavom Sokolom
Plenković je komentirao izjavu Tomislava Sokola, HDZ-ovog europarlamentarca koji je Marku Špoljaru iz Jutarnjeg lista rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u toj stranci, prenosi N1.
'Nemam pojma o tome. Čini mi da se kolega koji je dobio priveligij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo Šuica i ja prepustili mandate, treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne vidljivost u bilo kojoj stranci, osobito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljnim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, a to nije put. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti netko tko nije politički zreo, a ja sam mislio da je on zreliji', žestoko je odgovorio Plenković.
'To je potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje – što se nije kandidirala, nema tamo policajca koji će je spriječiti', dodao je.
Podsjetimo, Sokol je u razgovoru za Jutarnji list optužio vrh stranke da su onemogućili kandidaturu njegove supruge.
'Pojedinci iz Gradskog odbora zagrebačkog HDZ-a mislili su da čine dobro stranci tako što pokušavaju onemogućiti pluralizam i svesti demokratske izbore na aklamaciju. Ne mislim da je to put kojim HDZ treba ići, neovisno radi li se o mojoj supruzi ili bilo kome drugome. HDZ ima sjajnih ljudi, a stranka može dugoročno prosperirati samo ako njima, kao i onima koji dolaze u novoj generaciji, daje priliku da pokažu koliko znaju i mogu. Negativna selekcija to neće omogućiti i naći ćemo se na pragu kadrovske devastacije od koje se teško oporaviti. Pogledajte samo SDP! Moja je supruga prikupila potpise i tako pokazala da ima potporu, a kandidaturu je povukla jer žene unutar zajednice nije htjela dovoditi u nelagodnu situaciju kad je već stvorena loša atmosfera oko tih izbora', kazao je Sokol.
Tko je točno izvršio pritisak, Sokol nije želio reći. 'To su ljudi na nekim od čelnih pozicija, dakle nisu obični članovi HDZ-a. Jesu li oni pritiske radili za svoj račun ili su možda mislili da će se tako nekome dodvoriti, ja to ne mogu znati niti bih spekulirao', rekao je Sokol.