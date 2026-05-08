Plenković žestoko 'oprao' HDZ-ovog Sokola: 'Ako mu nije dobro, neka ode iz Europskog parlamenta!'

Plenković je komentirao izjavu Tomislava Sokola, HDZ-ovog europarlamentarca koji je Marku Špoljaru iz Jutarnjeg lista rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelnu poziciju zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na čelnim pozicijama u toj stranci, prenosi N1.

'Nemam pojma o tome. Čini mi da se kolega koji je dobio priveligij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo Šuica i ja prepustili mandate, treba baviti poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stekne vidljivost u bilo kojoj stranci, osobito u HDZ-u, to je onda javnim i neutemeljnim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije, a to nije put. Poručujem mu da ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i zamijenit će ga Marko Pavić, sukladno zakonu o izboru zastupnika u EP-u. Takve neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti netko tko nije politički zreo, a ja sam mislio da je on zreliji', žestoko je odgovorio Plenković.

'To je potpuno nebitna tema bilo kome drugom osim njima dvoje – što se nije kandidirala, nema tamo policajca koji će je spriječiti', dodao je.