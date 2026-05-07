SVIM SNAGAMA...

Dalić povukao neočekivani potez: Legenda se vraća u reprezentaciju!

Silvijo Škrlec

07.05.2026 u 16:37

Zlatko Dalić
Zlatko Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Stefan Ivanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić proteklih je tjedana obilazio igrače po Europi, kako bi im najavio što ih čeka u nadolazećem periodu, pripreme uoči turnira, ali i samo Svjetsko prvenstvo

Izbornik Dalić 18. svibnja će na press-konferenciji obznaniti koje sve igrače vodi na pripreme za SP, a koje u Rijeci počinju 25. svibnja. Uglavnom, poznavajući izbornika, taj popis će sigurno odmah biti sveden na 26 igrača, da se netko kasnije ne bi osjećao razočaranim.

No, možda i prije, javnosti bi mogla biti prezentirana Dalićeva ideja da se za turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi, stožeru ponovno priključi Ivica Olić, legendarni Vatreni, koji je već 2018. godine na turniru u Rusiji bio dio stožera.

Tamo je osvojio srebrno odličje, a potom i četiri godine kasnije u Katru - brončano.

Ipak, 2024. godine okrenuo je novu stranicu svoje trenerske karijere, i odlučio se na samostalan trenerski posao. Uskoro je u ruke dobio U-21 selekciju, s kojom sjajno gura.

I čini se da bi baš, kao što je rekao i Niko Kranjčar, Olić mogao biti (jednog dana) Dalićev nasljednik, pa ova kombinacija, odnosno Olićev 'suport' na SP-u, izgleda vrlo realnom.

Naravno, prije nego se priključi A reprezentaciji, Olić će s 'mladima' odraditi sve što treba.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVIM SNAGAMA...

SVIM SNAGAMA...

Dalić povukao neočekivani potez: Legenda se vraća u reprezentaciju!
drama u realu

drama u realu

Procurili detalji tučnjave Valverdea i Tchouamenija: Evo kako je došlo do nezapamćenog kaosa u Realu
TKO OTKRIVA 'PRLJAVI VEŠ'?

TKO OTKRIVA 'PRLJAVI VEŠ'?

U Realu bijesni na 'cinkaroša': Prst sumnje usmjeren je na jednog igrača

najpopularnije

Još vijesti