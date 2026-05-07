Dalić povukao neočekivani potez: Legenda se vraća u reprezentaciju!

Izbornik Dalić 18. svibnja će na press-konferenciji obznaniti koje sve igrače vodi na pripreme za SP, a koje u Rijeci počinju 25. svibnja. Uglavnom, poznavajući izbornika, taj popis će sigurno odmah biti sveden na 26 igrača, da se netko kasnije ne bi osjećao razočaranim.

No, možda i prije, javnosti bi mogla biti prezentirana Dalićeva ideja da se za turnir u SAD-u, Meksiku i Kanadi, stožeru ponovno priključi Ivica Olić, legendarni Vatreni, koji je već 2018. godine na turniru u Rusiji bio dio stožera.

Tamo je osvojio srebrno odličje, a potom i četiri godine kasnije u Katru - brončano.

Ipak, 2024. godine okrenuo je novu stranicu svoje trenerske karijere, i odlučio se na samostalan trenerski posao. Uskoro je u ruke dobio U-21 selekciju, s kojom sjajno gura.

I čini se da bi baš, kao što je rekao i Niko Kranjčar, Olić mogao biti (jednog dana) Dalićev nasljednik, pa ova kombinacija, odnosno Olićev 'suport' na SP-u, izgleda vrlo realnom.

Naravno, prije nego se priključi A reprezentaciji, Olić će s 'mladima' odraditi sve što treba.