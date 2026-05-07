Otkriveno koliko zarađuju treneri Dinama, Hajduka i Rijeke. Najplaćeniji je...

Prema uvodnoj rečenici dalo bi se zaključiti da najviše novca zavređuje Dinamov trener Mario Kovačević, potom Rijekin Victor Sanchez, jer on je s klubom igrao i u skupini Konferencijske lige, dok bi od ovog trojca najmanje trebao zarađivati Gonzalo Garcia, Hajudkov strateg.

Međutim, situacija je posve drugačija. Jer kako pišu Sportske novosti Gonzalo Garica ima mjesečnu plaću od 40 tisuća eura neto (480.000 godišnje). Damir Mišković je nakon smjene Đalovića na klupu Rijeke 'namamio' Victora Sancheza, s kojim je potpisan ugovor vrijedan 25 tisuća eura neto mjesečno (300.000 godišnje).

Plaću kakvu ima Sanchez navodno je Zvonimir Boban dao i Mariju Kovačeviću, uz ugovor na dvije godine te ugrađene bonuse, kao i pravo na stopostotne premije.