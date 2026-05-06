Berlin želi promjenu pravila u EU-u, Hrvatska među protivnicima: 'To je pitanje života i smrti!'

M. Šu./Hina

06.05.2026 u 15:43

Johann Wadephul
Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Njemački šef diplomacije Johann Wadephul u srijedu je upozorio da načelo jednoglasnosti pri donošenju odluka dovodi Europsku uniju u egzistencijalnu opasnost u sigurnosnim pitanjima.

Najavio je da će Njemačka razgovarati s državama članicama koje su i dalje skeptične prema uvođenju glasanja kvalificiranom većinom, prenosi Reuters.

„Kada je riječ o sigurnosti, načelo jednoglasnosti može nas dovesti u egzistencijalnu opasnost. Jer to je pitanje života i smrti! To vidimo svakoga dana u Ukrajini“, stoji u pripremljenom govoru njemačkog ministra vanjskih poslova za politički skup u Berlinu.

Naglasio je da je Europskoj uniji potrebno glasanje kvalificiranom većinom kako bi se odluke donosile brže, posebice u području vanjske politike. Dodao je da takvu promjenu trenutačno podržava 12 država članica.

„Obratit ćemo se svim državama članicama, uključujući i one koje su još uvijek skeptične”, najavio je. Među „skeptičnim” državama nalazi se i Hrvatska, uz niz manjih članica europskog saveza koje strahuju da će ih velike članice preglasavati u pitanjima od nacionalnog interesa.  

Protivljenje kvalificiranoj većini ujedinilo je i Pantovčak i Banske dvore. Predsjednik Zoran Milanović je za one koji bi prihvatili taj prijedlog rekao da bi time počinili „čin veleizdaje”, a premijer Andrej Plenković rekao je da zadržavanje jednoglasnosti štiti nacionalne interese.

