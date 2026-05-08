SAD čeka odgovor Irana o prekidu rata u Zaljevu: 'Trebali bismo znati nešto danas'

Novinska agencija Mehr izvijestila je da su se u petak čule e ksplozije u iranskom Siriku blizu Hormuškog tjesnaca. Navedeno je da je deset članova posade ozlijeđeno, a pet ih je nestalo s iranskog komercijalnog broda koji je u kasnim satima u četvrtak napala američka mornarica u vodama blizu tjesnaca, vitalnog prolaza za globalnu opskrbu energentima koji je Teheran praktički zatvorio od početka rata.

"Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo što taj odgovor nosi. Nadamo se da je to nešto što nas može uvesti u ozbiljan pregovarački proces."

" Trebali bismo znati nešto danas ", rekao je američki državni tajnik Marco Rubio novinarima u Rimu u petak.

Trump je izjavio da su tri razarača američke mornarice napadnuta dok su prolazila kroz tjesnac te da je američka vojska uzvratila vatru.

"Tri američka razarača svjetske klase upravo su vrlo uspješno prošla kroz Hormuški tjesnac pod paljbom. Na tri razarača nije počinjena nikakva šteta, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta", napisao je Trump na mreži Truth Social.

Iran je optužio Sjedinjene Države za kršenje prekida vatre koji se uglavnom poštovao otkad je proglašen 7. travnja.

"Svaki put kada je diplomatsko rješenje na stolu, SAD se odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu", izjavio je u petak ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

Glavno zajedničko vojno zapovjedništvo Irana priopćilo je da su američke snage napale iranski naftni tanker i još jedan brod te izvele zračne napade na civilna područja na otoku Kešm u Hormuškom tjesnacu i obližnjim obalnim područjima.

Navedeno je da su iranske snage odgovorile napadom na američke vojne brodove istočno od tjesnaca i južno od luke Čabahar.

Glasnogovornik središnjeg zapovjedništva Hatam al-Anbija izjavio je da su iranski napadi nanijeli "znatnu štetu", no Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) priopćilo je da niti jedan njihov brod nije pogođen.

Sukob nije bio ograničen samo na vodeni put.

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je njihova protuzračna obrana u petak presrela dvije balističke rakete i tri bespilotne letjelice iz Irana, pri čemu je troje ljudi lakše ozlijeđeno.