EMOTIVNI PRIZORI

Bolna tema: Princa Harryja duboko su pogodile nove fotografije princeze Charlotte

L.M.B

07.05.2026 u 20:30

Princ Harry
Princ Harry Izvor: EPA / Autor: CON CHRONIS
Bionic
Reading

Nove rođendanske fotografije princeze Charlotte ponovno su, prema pisanju stranih medija, otvorile bolnu temu udaljenosti princa Harryja od britanske kraljevske obitelji

Prince William i princeza Kate nedavno su objavili novu fotografiju i video princeze Charlotte povodom njezina 11. rođendana, a objave su, prema pisanju Page Sixa, posebno pogodile princa Harryja.

vezane vijesti

Kako tvrdi neimenovani stari prijatelj vojvode od Sussexa, Harryja je rastužilo to što njegova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, ne odrastaju bliže rođacima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

'Harry je vrlo tužan jer njegova djeca propuštaju život s ostatkom obitelji', rekao je izvor, dodajući da vojvoda smatra kako Archie i Lilibet nemaju onu širu obiteljsku mrežu u kojoj uživaju djeca princa Williama i Kate Middleton.

Princeza Charlotte
Princeza Charlotte Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram screenshot

Život u Kaliforniji, obitelj u Britaniji

Harry i Meghan Markle od 2020. godine žive u Sjevernoj Americi nakon što su se povukli s dužnosti viših članova kraljevske obitelji. Sa sinom Archiejem, koji ima sedam godina, i kćeri Lilibet, koja ima četiri godine, žive u Montecitu u Kaliforniji.

S druge strane, princ George, princeza Charlotte i princ Louis odrastaju u Velikoj Britaniji i pohađaju Lambrook School, a nove obiteljske objave Williama i Kate ponovno su istaknule razliku između dviju grana obitelji.

Prema istom izvoru, Harry svojoj djeci želi 'najbolje obrazovanje' i navodno bi volio da imaju snažan krug prijateljstava poput onoga koji je on zadržao iz školskih dana u Ludgroveu i Etonu.

Princ Harry i Meghan Markle
Princ Harry i Meghan Markle Izvor: EPA / Autor: JOEL CARRETT

Charlotte proslavila 11. rođendan

William i Kate prošlog su tjedna podijelili novu fotografiju princeze Charlotte na kojoj pozira u polju cvijeća, odjevena u prugasti pulover i traperice. Objavili su i dosad neviđeni video u kojem Charlotte uživa na plaži i igra se sa psima.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
EMOTIVNI PRIZORI

EMOTIVNI PRIZORI

Bolna tema: Princa Harryja duboko su pogodile nove fotografije princeze Charlotte
STIGLA JE BEBA

STIGLA JE BEBA

Najmlađa glasnogovornica Bijele kuće rodila drugo dijete: Otkrila je ime bebe
PRIČA JE KONAČNO GOTOVA?

PRIČA JE KONAČNO GOTOVA?

Blake Lively proglasila pobjedu u sporu s Justinom Baldonijem: 'Ovo je veliko priznanje'

najpopularnije

Još vijesti