Bolna tema: Princa Harryja duboko su pogodile nove fotografije princeze Charlotte

Nove rođendanske fotografije princeze Charlotte ponovno su, prema pisanju stranih medija, otvorile bolnu temu udaljenosti princa Harryja od britanske kraljevske obitelji

Prince William i princeza Kate nedavno su objavili novu fotografiju i video princeze Charlotte povodom njezina 11. rođendana, a objave su, prema pisanju Page Sixa, posebno pogodile princa Harryja.

Kako tvrdi neimenovani stari prijatelj vojvode od Sussexa, Harryja je rastužilo to što njegova djeca, princ Archie i princeza Lilibet, ne odrastaju bliže rođacima u Ujedinjenom Kraljevstvu. 'Harry je vrlo tužan jer njegova djeca propuštaju život s ostatkom obitelji', rekao je izvor, dodajući da vojvoda smatra kako Archie i Lilibet nemaju onu širu obiteljsku mrežu u kojoj uživaju djeca princa Williama i Kate Middleton.

Život u Kaliforniji, obitelj u Britaniji Harry i Meghan Markle od 2020. godine žive u Sjevernoj Americi nakon što su se povukli s dužnosti viših članova kraljevske obitelji. Sa sinom Archiejem, koji ima sedam godina, i kćeri Lilibet, koja ima četiri godine, žive u Montecitu u Kaliforniji. S druge strane, princ George, princeza Charlotte i princ Louis odrastaju u Velikoj Britaniji i pohađaju Lambrook School, a nove obiteljske objave Williama i Kate ponovno su istaknule razliku između dviju grana obitelji. Prema istom izvoru, Harry svojoj djeci želi 'najbolje obrazovanje' i navodno bi volio da imaju snažan krug prijateljstava poput onoga koji je on zadržao iz školskih dana u Ludgroveu i Etonu.

Charlotte proslavila 11. rođendan William i Kate prošlog su tjedna podijelili novu fotografiju princeze Charlotte na kojoj pozira u polju cvijeća, odjevena u prugasti pulover i traperice. Objavili su i dosad neviđeni video u kojem Charlotte uživa na plaži i igra se sa psima.