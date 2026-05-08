Mladi glazbenik poginuo u teškoj nesreći na A3: 'Izgubili smo jedan dio sebe'

Nesreća se dogodila u 21:43 na 68. kilometru autoceste u smjeru istoka, a u njoj su sudjelovali osobni automobil u kojem se nalazio Jurički i teretni automobil s prikolicom, priopćila je policija.

Vijest o smrti mladog bubnjara potvrdili su članovi benda ‘Druga dimenzija’, u kojem je svirao.

‘Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti’, poručili su iz benda.