Mladi glazbenik poginuo u teškoj nesreći na A3: 'Izgubili smo jedan dio sebe'

Dvadesetogodišnji glazbenik Borna Jurički poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja se u četvrtak navečer dogodila na autocesti A3 kod Ivanić-Grada.
Nesreća se dogodila u 21:43 na 68. kilometru autoceste u smjeru istoka, a u njoj su sudjelovali osobni automobil u kojem se nalazio Jurički i teretni automobil s prikolicom, priopćila je policija.
Vijest o smrti mladog bubnjara potvrdili su članovi benda ‘Druga dimenzija’, u kojem je svirao.
‘Ne možemo vjerovati da ovo pišemo i da ovo moramo izgovoriti naglas. Ostali smo bez našeg Borne. Izgubili smo jedan dio sebe. Trenutačno ne možemo puno više reći jer sve riječi su suvišne, osim da te volimo Borna, dio si naše obitelji i jednog dana, negdje dalje, ponovno ćemo se sresti’, poručili su iz benda.
Od mladog glazbenika na društvenim mrežama opraštaju se brojni prijatelji, kolege i poznanici, izražavajući nevjericu i tugu zbog njegove prerane smrti.
Okolnosti prometne nesreće bit će poznate nakon policijskog očevida.