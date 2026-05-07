Propali pregovori unutar Europske unije: Trgovinski sporazum sa SAD-om visi o koncu

Pregovori Europske unije o provedbi trgovinskog dogovora sa SAD-om završili su bez dogovora, čime raste rizik od novih američkih carina na europske automobile

Pregovori između zastupnika Europskog parlamenta i vlada država članica o provedbi trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama završili su u srijedu navečer bez dogovora. Takav ishod mogao bi izazvati reakciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio carinama od 25 posto na europske proizvođače automobila ako Europska unija ne provede transatlantski trgovinski sporazum dogovoren prošle godine u njegovu golf-klubu u Škotskoj. Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič pozvao je pregovarače da postignu dogovor koji bi stabilizirao trgovinske odnose s Washingtonom, rekla je osoba upoznata sa sastankom. No nakon približno šest sati razgovora pregovarači su se razišli bez sporazuma, piše Politico.

‘Dobri i konstruktivni pregovori večeras s Vijećem i Komisijom’, rekla je eurozastupnica Karin Karlsbro, koja je predstavljala liberalnu skupinu Renew Europe u Europskom parlamentu. Dodala je da je važno postići ‘dogovor otporan na Trumpa’ prije konačnog sporazuma. Neodlučan ishod ponovno prebacuje pritisak na Washington. Američki veleposlanik pri EU-u Andrew Puzder ranije je upozorio da bi SAD mogao ‘relativno brzo’ uvesti carine od 25 posto na automobile ako pregovarači ne postignu brz dogovor. ‘Imate vremena da to popravite, vrijeme je sada’, rekao je Puzder za Bloomberg TV u Bruxellesu. Dodao je da bi Trump, u slučaju napretka, ‘vjerojatno još jednom razmotrio’ situaciju. Prema načelnom dogovoru postignutom prošlog srpnja u Trumpovu odmaralištu Turnberry, Europska unija pristala je ukinuti carine na američku industrijsku robu, dok bi Washington ograničio carine na većinu robe na 15 posto. No EU još nije ispunio svoj dio dogovora donošenjem provedbenog zakonodavstva. To je razljutilo Trumpa i pojačalo pritisak na Europsku komisiju, koja u ime 27 država članica pregovara o trgovinskim sporazumima. Glavna trgovinska dužnosnica Komisije Sabine Weyand ranije je pred trgovinskim odborom Europskog parlamenta rekla da očekuje sastanak koji će donijeti ‘napredak’ i pokazati da EU stoji iza svojih obveza.