Europska unija uvodi veliku promjenu za vozače: Evo što se sve mijenja

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na oduzimanje vozačke dozvole. Ubuduće bi vozači koji u nekoj drugoj članici EU-a dobiju zabranu vožnje tu zabranu morali poštovati i u svojoj zemlji.

EU uvodi i digitalnu vozačku dozvolu, koja će se moći koristiti na pametnom telefonu, slično kao digitalne bankovne kartice ili osobni dokumenti. Digitalna vozačka trebala bi biti dostupna u cijeloj Uniji od 2030. godine, no klasična kartica i dalje će se izdavati onima koji je žele.

Dobre vijesti stižu i za ljubitelje kampiranja. S običnom vozačkom dozvolom B kategorije moći će se voziti teži kamperi, do 4,25 tona, ali uz dodatnu obuku ili polaganje posebnog ispita.