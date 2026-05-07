Europska unija uvodi veliku promjenu za vozače: Evo što se sve mijenja

A.H.

07.05.2026 u 08:56

Gužva u prometu (ilustracija) Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Europski parlament dogovorio je nova pravila o vozačkim dozvolama koja bi trebala donijeti više sigurnosti, ali i neke važne olakšice za vozače. Cilj reforme je ujednačiti ključna prometna pravila u Europskoj uniji i smanjiti broj poginulih na cestama.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na oduzimanje vozačke dozvole. Ubuduće bi vozači koji u nekoj drugoj članici EU-a dobiju zabranu vožnje tu zabranu morali poštovati i u svojoj zemlji.

EU uvodi i digitalnu vozačku dozvolu, koja će se moći koristiti na pametnom telefonu, slično kao digitalne bankovne kartice ili osobni dokumenti. Digitalna vozačka trebala bi biti dostupna u cijeloj Uniji od 2030. godine, no klasična kartica i dalje će se izdavati onima koji je žele.

Dobre vijesti stižu i za ljubitelje kampiranja. S običnom vozačkom dozvolom B kategorije moći će se voziti teži kamperi, do 4,25 tona, ali uz dodatnu obuku ili polaganje posebnog ispita.

Mlađi za volanom kamiona i autobusa

Nova pravila spuštaju i dobnu granicu za profesionalne vozače. Vozačka za kamion moći će se dobiti s 18 godina, a za autobus s 21 godinom. EU se nada da će time pomoći transportnom sektoru, koji se već godinama bori s nedostatkom vozača.

Za mlade vozače uvodi se obvezni probni rok od najmanje dvije godine, a vožnja uz pratnju za 17-godišnjake trebala bi postati moguća u svim državama članicama.

Vozačka dozvola vrijedit će 15 godina, a pri izdavanju ili produljenju uvodi se obveza liječničkog pregleda ili zdravstvene samoprocjene. Obvezni zdravstveni pregledi za starije vozače, o kojima se ranije raspravljalo, ipak se neće uvoditi na razini cijele EU.

Kada pravila stupaju na snagu?

Države članice imat će tri godine da nova pravila prenesu u nacionalno zakonodavstvo, uz dodatno prijelazno razdoblje od godinu dana.

Digitalna vozačka dozvola očekuje se 2030., dok bi nova pravila za kamione i autobuse trebala početi vrijediti do 2028. godine.

