Stigla je na prvi pogled u običnoj haljini, a onda se okrenula i ostavila bez daha

Kate Hudson zablistala je na premijeri filma 'Marty, Life is Short' u Los Angelesu, gdje se pojavila u upečatljivoj narančastoj haljini smjelog kroja koja nije mogla proći nezapaženo

Na crvenom tepihu premijere Netflixova filma 'Marty, Life is Short' Kate Hudson bila je među najzamjećenijim uzvanicama. Zvijezda serije 'Running Point' odabrala je efektnu narančastu haljinu s dramatičnim bočnim izrezima i lepršavom siluetom koja je pratila liniju tijela sve do poda. Kombinaciju je zaokružila klasičnim crnim salonkama i skulpturalnim zlatnim naušnicama, dok je kosu nosila zalizanu u elegantan niski rep. Minimalistički make-up dodatno je naglasio upečatljivost modnog izdanja kojim je dominirala na crvenom tepihu.

Glazba u krvi Njezino pojavljivanje dolazi u trenutku kada je ponovno govorila o obitelji i talentima svoje djece. Gostujući u emisiji 'The Jennifer Hudson Show', otkrila je kako bi njezini sinovi uskoro mogli ozbiljnije zakoračiti u glazbene vode. 'Jako su glazbeno nadareni, što je sjajno. Mislim da sam to možda i planirala', našalila se Kate. 'Mislim da su moji dečki zapravo na putu da stvarno krenu tim putem. Ryder svira gitaru i pjeva, a Bing je nevjerojatan bubnjar. Doslovno može svirati bilo što, ali bubnjeve svira praktički od prve godine života. Mislim da će se to stvarno dogoditi', dodala je.

Kate Hudson Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Kate Hudson Izvor: Profimedia / Autor: ADM / Capital pictures / Profimedia

Kate Hudson majka je troje djece: sina Rydera, kojeg je dobila u braku s Chrisom Robinsonom, sina Binghama iz veze s Mattom Bellamyjem te kćeri Rani Rose, koju ima sa zaručnikom Dannyjem Fujikawom. Najmlađa članica obitelji već sada privlači pažnju svojim talentom. 'Rani samo pjeva, pleše i nastupa. Prava mala pop zvijezda. Ima energiju pop zvijezde', rekla je ponosno. O svojoj velikoj obitelji i odnosima s bivšim partnerima ranije je rekla: 'Možda to izvana ne izgleda tradicionalno, ali iznutra mislim da nam ide sjajno.'