Delegacije stižu na paradu u Moskvi: Među njima europski premijer i Dodikov nasljednik

Na ovogodišnjoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, koja će se u subotu 9. svibnja održati u Moskvi, po prvi puta nakon više desetljeća, neće biti tenkova, borbenih zrakoplova i drugog teškog naoružanja.

Pripreme za proslavu 81. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata teku pod znatno višim sigurnosnim mjerama nego inače. Naime, Ukrajinci su poručili da "ne vide razlog za poštivanje prekida vatre", kojeg je rusko ministarstvo obrane proglasilo za 8. i 9. svibnja, uz upozorenje da bi svaki pokušaj ometanja parade rezultirao snažnim raketnim napadom na središte Kijeva.

S obzirom na okolnosti, ne čudi da Rusija ove godine nije upućivala posebne pozive stranim dužnosnicima. "Posebne pozivnice ove godine nismo slali, ali su pojedini strani dužnosnici izrazili želju da tijekom blagdanskih dana dođu u Moskvu i zajedno s ruskim vodstvom sudjeluju u obilježavanju 9. svibnja", potvrdio je Putinov savjetnik Juri Ušakov.