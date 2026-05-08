Slučaj s hantavirusom: Zašto bolesti na kruzerima tako brzo izmaknu kontroli

Hantavirus širi se kad čestice urina i izmeta glodavaca kontaminiraju zrak, primjerice, nakon metenja prostora u kojima su boravili miševi. Iz WHO-a napominju da se virus kontaktom među ljudima širi samo u rijetkim slučajevima.

Bolest započinje simptomima nalik gripi koji mogu dovesti do zatajenja srca i pluća, pri čemu oko 40 posto slučajeva završava smrtnim ishodom, napominje Reuters, pozivajući se na podatke američkih Centara za suzbijanje bolesti.

Ne postoje konkretni lijekovi za hantavirus pa je terapija usmjerena na potpornu skrb, uključujući respiratore u teškim slučajevima.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) u u četvrtak je poručila da izbijanje hantavirusa na kruzeru, što je uzrokovalo tri smrtna slučaja, u ovoj fazi ne predstavlja "početak epidemije", kao ni "pandemije"