Drama u Njemačkoj: Naoružani otmičari upali u banku, talačka kriza traje satima

Velika policijska operacija traje od jutarnjih sati u njemačkom gradiću Sinzigu u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka, gdje je u poslovnici Volksbanke izbila talačka kriza.

Prema informacijama njemačkih medija i policije, drama je počela oko 9 sati ujutro kada je pred banku stiglo vozilo za prijevoz novca. Jedan od zaposlenika izašao je iz vozila kako bi ušao u banku, nakon čega ga je presreo zasad nepoznati muškarac i zaprijetio mu.

Prema pisanju lista Bild, otmičari i zaposlenik navodno se nalaze u trezoru banke.

Policija je potvrdila da se u banci nalazi više počinitelja i više talaca.

“Trenutno se polazi od pretpostavke da se u banci nalazi više počinitelja i talaca. Jedan od talaca je vozač vozila za prijevoz novca”, izjavio je glasnogovornik policije.

Situacija na terenu zasad je nepromijenjena, a policija navodi da za građane izvan sigurnosnog perimetra trenutačno nema opasnosti.

Ispred banke raspoređen je velik broj policajaca, dok specijalne snage osiguravaju područje. Vozilo za prijevoz novca još uvijek stoji ispred ulaza u banku, a iznad grada kruže policijski helikopteri.

Cijelo središte Sinziga je blokirano, a stanovnici putem društvenih mreža upozoravaju jedni druge da izbjegavaju centar grada. Policija je pozvala građane da ne šire neprovjerene informacije.

Zasad nije poznato koliko je osoba zatočeno u banci niti jesu li otmičari naoružani. Društvenim mrežama kruže i tvrdnje da su neki počinitelji pobjegli, no policija to nije potvrdila.

Prema pisanju Spiegela, policija iz taktičkih razloga ograničava objavu detalja jer postoji mogućnost da otmičari prate medijske izvještaje.

Sinzig se nalazi u dolini rijeke Ahr, oko 20 kilometara od Bonna i 30 kilometara od Koblenza.