Studija pokazala velik zaokret: Europljani sve manje vjeruju SAD-u kao partneru

Vodstvo Donalda Trumpa ostavlja duboke tragove, stoji u analizi Zaklade Bertelsmann. Više od 18.000 odraslih osoba u dobi između 18 i 69 godina reprezentativno je u ožujku anketirao istraživački institut Nira Data.

Prema studiji je 58 posto građana EU-a odgovorilo da SAD nije pouzdan partner. U Njemačkoj je ta brojka još veća - čak 73 posto, rekao je za dpa autor studije Florian Kommer.

Samo 31 posto ispitanika smatra Sjedinjene Države najvažnijim partnerom EU-a. U rujnu 2024. ta je brojka iznosila 51 posto, što je pad od 20 postotnih bodova.