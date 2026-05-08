Trump se oglasio o napadima na iranske luke; Iran: Ciljali su tanker s naftom, uzvratili smo

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja
"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska.
Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".
SAD: Ne tražimo eskalaciju
Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu. "CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.
Trump iransko vodstvo nazvao luđacima
Donald Trump ustvrdio je da se krhko primirje s Iranom i dalje održava, iako su tri američka razarača bila meta napada projektilima, dronovima i manjim plovilima u Hormuškom tjesnacu. Iako nijedan od brodova nije pogođen, Washington je odgovorio protunapadima na, kako tvrdi, iranske vojne ciljeve, uključujući lansirne položaje i zapovjedne centre.
Trump je iransko vodstvo nazvao ‘luđacima’, upozorivši Teheran da će ih Washington ‘udariti puno snažnije i puno brutalnije u budućnosti ako brzo ne potpišu sporazum’. S druge strane, Iran tvrdi da je riječ o ‘razmjeni vatre’ nakon što su američke snage navodno gađale plovila u blizini tjesnaca. Teheran također tvrdi da je tijekom sukoba nanio ‘znatnu štetu’ američkim brodovima.
Iran ispalio četiri rakete
Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.
Vrhovno iransko vojno zapovjedništvo optužilo je SAD da je ciljao iranski naftni tanker koji je plovio prema Hormuškom tjesnacu, kao i još jedno plovilo koje je ulazilo u plovni put nasuprot emiratskoj luci Fujairah.
Napadi u četvrtak dogodili su se u trenutku kada je Iran, prema više izvora, razmatrao američki prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i prekidu neprijateljstava.
Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.