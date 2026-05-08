Trump se oglasio o napadima na iranske luke; Iran: Ciljali su tanker s naftom, uzvratili smo

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja

"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska. Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".

SAD: Ne tražimo eskalaciju Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu. "CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi. Trump iransko vodstvo nazvao luđacima Donald Trump ustvrdio je da se krhko primirje s Iranom i dalje održava, iako su tri američka razarača bila meta napada projektilima, dronovima i manjim plovilima u Hormuškom tjesnacu. Iako nijedan od brodova nije pogođen, Washington je odgovorio protunapadima na, kako tvrdi, iranske vojne ciljeve, uključujući lansirne položaje i zapovjedne centre. Trump je iransko vodstvo nazvao ‘luđacima’, upozorivši Teheran da će ih Washington ‘udariti puno snažnije i puno brutalnije u budućnosti ako brzo ne potpišu sporazum’. S druge strane, Iran tvrdi da je riječ o ‘razmjeni vatre’ nakon što su američke snage navodno gađale plovila u blizini tjesnaca. Teheran također tvrdi da je tijekom sukoba nanio ‘znatnu štetu’ američkim brodovima.