Opasan virus na kruzeru, Markotić: 'Hrvatska je spremna'

Virus Andes obično izaziva infekcije na području Čilea i Argentine, a Markotić je navela da je prvi nizozemski par, koji je preminuo, prije ukrcavanja na brod boravio u nekim područjima Argentine.

Objasnila je da je, s obzirom na područje u kojem se sve događalo, najvjerojatnije riječ o virusu Andes. 'To je jedini hantavirus koji se prenosi s čovjeka na čovjeka', objasnila je.

Zasad je u dva slučaja potvrđen prijenos hantavirusa s čovjeka na čovjeka, iako se prvo govorilo da je takav prijenos nemoguć. Upitana znači li to da je virus mutirao , Markotić je odgovorila da nije, odnosno da nemaju informaciju da je došlo do promjena te objašnjava da ta skupina virusa ne mutira lako.

O ovom slučaju je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala s ravnateljicom Klinike za infektivne bolesti Alemkom Markotić koja je gostovala u Dnevniku Nove TV.

Na kruzeru je ranije izbila zaraza hantavirusa uslijed koje su tri osobe umrle, a još tri osobe su evakuirane.

'Ne zna se još točno gdje su boravili, ali vjerojatno su išli na izlete u ruralna područja, u kojima su mogli dobiti infekciju. Sporno je i područje najjužnijeg grada gdje su pristali i ukrcali se - teorijski postoji mogućnost i da je iz tog područja došla infekcija', rekla je.

Širenje

Na pitanje može li se virus proširiti kao COVID, Markotić je odgovorila da se to ne očekuje.

'COVID se širi vrlo brzo i na nekakvim udaljenim kontaktima. Ovdje treba dulje vrijeme i jedan vrlo blizak kontakt. Do sada informacije koje imamo iz kliničkih ispitivanja pokazuju da je riječ uglavnom o članovima obitelji, a virus se eventualno prenese i na liječnika, dok ne shvate o čemu se radi i ne primijene zaštitnu opremu', rekla je.

Dodala je da je riječ o opasnom virusu jer ima visoku smrtnost, ali i naglasila da se ne širi lako među ljudima.

'On je opasan kao i svaki drugi virus koji je visoko smrtnonosan. Ovaj ide negdje do 50-60 posto, ali ono što je za sada dobro je da se taj virus ne širi lako i brzo između ljudi, tako da nekakve epidemije, pandemije, za sada, po tipu COVID-a - ne očekujemo', poručila je Markotić.

Komentirala je i pitanje karantene za osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima. Prema njezinim riječima, bolesni bi trebali biti u izolaciji, a oni koji su bili u kontaktu u karanteni.



'To bi trebalo trajati onoliko koliko traje inkubacija. Kod ove bolesti, kod ovih virusa, ona može trajati do osam tjedana od kontakta. Međutim, pretpostavljam da će se tek odlučiti o karanteni ako se vidi koji su doista ljudi bili u kontaktu s oboljelima. Onda oni idu, ne svi koji su bili na brodu', objasnila je.

Spreman protokol

Markotić je na kraju poručila da Hrvatska ima spreman protokol u slučaju da se pojavi bolesnik ili osoba koja je bila u kontaktu s oboljelima.

'Ako bi došao bilo tko od bolesnika koji je bio u kontaktu na nekakvom letu ili slično, mi imamo sve spremno - od dijagnostike do izolacije. Bit će nam za mjesec dana poptuno gotovi i najmoderniji odjeli za izolaciju, ali i bez toga smo spremni. Uz to stiže, ne daj Bože, i nova autopsijska dvorana', zaključila je Markotić.