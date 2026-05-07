Trumpov ultimatum: 'Čuo sam se s Ursulom von der Leyen. Ima rok do 4. srpnja'

Dodao je da je V on der Leyen p ritisnuo zbog trgovinskih obveza povezanih s onim što je opisao kao povijesni trgovinski sporazum' postignut prošle godine u Turnberryju.

Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući i činjenicu da smo potpuno jedinstveni u stavu da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje', napisao je Trump na Truth Socialu.

Naveo je da je rok produljen do 4. srpnja, odnosno 'do 250. obljetnice naše zemlje'.

'Strpljivo čekam da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad! Obećano je da će EU ispuniti svoj dio dogovora i, u skladu sa sporazumom, smanjiti svoje carine na NULU!. U suprotnom će, nažalost, njihove carine odmah skočiti na puno više razine', zaprijetio je američki predsjednik.

Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25 posto, s trenutačnih 15 posto, jer EU nije poštovala uvjete sporazuma postignutog prošlog srpnja.