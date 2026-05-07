Trumpov ultimatum: 'Čuo sam se s Ursulom von der Leyen. Ima rok do 4. srpnja'

Američki predsjednik Donald Trump poručio je na Truth Socialu da je razgovarao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen te da je Europskoj uniji produljio rok do kojeg mora ispuniti svoj dio trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama ako se ne želi suočiti s dodatnim carinama
Razgovarali smo o mnogim temama, uključujući i činjenicu da smo potpuno jedinstveni u stavu da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje', napisao je Trump na Truth Socialu.
Dodao je da je Von der Leyen pritisnuo zbog trgovinskih obveza povezanih s onim što je opisao kao povijesni trgovinski sporazum' postignut prošle godine u Turnberryju.
Naveo je da je rok produljen do 4. srpnja, odnosno 'do 250. obljetnice naše zemlje'.
'Strpljivo čekam da EU ispuni svoj dio povijesnog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Turnberryju u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad! Obećano je da će EU ispuniti svoj dio dogovora i, u skladu sa sporazumom, smanjiti svoje carine na NULU!. U suprotnom će, nažalost, njihove carine odmah skočiti na puno više razine', zaprijetio je američki predsjednik.
Trump je u petak zaprijetio povećanjem carina na automobile i kamione iz Unije na 25 posto, s trenutačnih 15 posto, jer EU nije poštovala uvjete sporazuma postignutog prošlog srpnja.