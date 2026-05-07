Iranska flota u sjeni 'radi' tisućama kilometara daleko: Sve su otkrile satelitske snimke

Unatoč američkoj blokadi, Iran se nastavlja financirati od vlastite nafte zahvaljujući sustavu izravnog ukrcaja tereta s tankera na tanker te prebacivanja robe mimo propisa sve do Kine i drugih azijskih zemalja

Otkako je SAD blokirao Omanski zaljev, odnosno ulaz u Hormuški tjesnac, najmanje 13 tankera istovarilo je iransku naftu tisućama kilometara dalje, u blizini arhipelaga Riau u Indoneziji. Transferi nafte s broda na brod su dio tajnog dogovora koji je godinama pomagao Iranu da nastavi prodavati naftu unatoč međunarodnim sankcijama, tvrde stručnjaci za Washington Post koji je došao u posjed satelitskih snimki koje to dokazuju. Iako se čini da je blokada spriječila da nove pošiljke iranske nafte napuste Perzijski zaljev, tajni transferi omogućuju Teheranu financijski kisik, poglavito zbog održavanja trgovinskih odnosa s Kinom i drugim udaljenim tržištima. Satelitske snimke od 16. travnja prikazuju šest natovarenih tankera pod iranskom zastavom kako se zaustavljaju uz šest praznih tankera. Dodatnih sedam natovarenih tankera, za koje se činilo da plove pod lažnim zastavama ili imaju neidentificiranu posadu, snimljeni su pored drugih praznih brodova. Prema tvrtki za praćenje nafte TankerTrackers, 13 brodova istovarilo je oko 22 milijuna barela iranske sirove nafte, potencijalno vrijedne više od dvije milijarde dolara po trenutnim tržišnim cijenama. Temeljem slijeda događaja, tvrtka je utvrdila da su se dogodili transferi nafte, pri čemu su natovareni tankeri sada prazni, a prazni tankeri natovareni.

Točka razmjene Otočje Riau, na putu prema Kini s Bliskog istoka, dugo je služilo kao točka gdje brodovi razmjenjuju iransku naftu kako bi prikrili njezino podrijetlo, prema podacima pomorske obavještajne tvrtke Windward. Naime, Kina kupuje više od 90 posto iranske sirove nafte, uz velike popuste, pritom puneći gotovo polovicu proračuna iranske vlade. Jedna pošiljka iranske nafte ponekad može proći kroz nekoliko transfera s broda na brod na moru prije nego što stigne na odredište. Brodovi koji su u to uključeni često imaju neprozirne registracijske podatke ili plove pod lažnim zastavama. Oko 42 milijuna barela iranske nafte i dalje pluta na tankerima u blizini arhipelaga Riau, što je pad za više od 50 posto u odnosu na veljaču. "Količine su za sada prisutne. Obnavljanje zaliha nije. U konačnici, što je dulje blokada na snazi, to Iran ima manje tereta za slanje u Kinu", rekla je Michelle Wiese Bockmann, viša analitičarka u Windwardu. Kolika je financijska injekcija dobivena djelovanjem iranske flote u sjeni, nije poznato. Čini se da neki kupci plaćaju djelomično unaprijed, dok drugi podmiruju kada tanker stigne do teritorijalnih voda ili nakon što stigne do luke u nekoj državi.

Prošireno djelovanje Tri dana nakon početka blokade, američka mornarica proširila je operacije protiv iranskog izvoza izvan Bliskog istoka, pri čemu ima ovlasti zaustaviti bilo koji brod povezan s Iranom, za koji se sumnja da prevozi teret koji bi mogao pomoći iranskoj vladi, bez obzira na njegovu lokaciju. "Snažna blokada američke vojske potaknula je preko 50 brodova da se okrenu ili vrate u luku – što je doprinijelo ogromnom uspjehu Operacije Ekonomski bijes. Kao rezultat toga, iransko gospodarstvo je potpuno ugušeno, a predsjednik Trump drži sve karte dok pregovarači rade na postizanju dogovora", rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly. No, nije rekla jesu li brodovi uključeni u transfere blizu arhipelaga Riau podložni tim proširenim ograničenjima. Prije dva tjedna, američke snage ukrcale su se na tankere Tifani i Majestic X u Indijskom oceanu. Brodovi su posljednjih mjeseci obavljali transfere u blizini arhipelaga Riau i vjerojatno su bili na putu prema tamo kada su presretnuti. Oba plovila bila su natovarena iranskom sirovom naftom, navodi TankerTrackers. "Nastavit ćemo provoditi slične pomorske akcije presretanja i aktivnosti u Tihom i Indijskom oceanu protiv iranskih brodova i plovila flote u sjeni", rekao je general načelnik Združenog stožera Dan Caine, na konferenciji za novinare nakon što su plovila zaplijenjena.