Stigli rezultati: Evo tko u Europi prednjači u korištenju AI-a, a tko zaostaje

Iako Europska unija financira usvajanje umjetne inteligencije, izrađuje planove pripravnosti i izdaje etičke smjernice, korištenje alata ostaje neujednačeno, a ponekad i tabu

Prema istraživanju Eurobarometra o budućim potrebama za digitalnim obrazovanjem, 64 posto Europljana snažno se ili donekle slaže da će do 2030. godine svi morati biti pismeni u području umjetne inteligencije. Od 2021. korištenje tih tehnologija organski je poraslo za 12,30 posto među europskim poduzećima. Praktično trećina - 32,7 posto - ispitanika rekla je da upotrebljavaju alate umjetne inteligencije.

Velike razlike među državama Europske unije ukazuju na to da se u nekima korištenje generativne umjetne inteligencije za formalno obrazovanje i u profesionalne svrhe ne gleda s visine i zapravo se potiče, no u drugima bi to još moglo biti tabu. Prošle godine OpenAI je objavio da ima 120,4 milijuna aktivnih korisnika u Uniji - otprilike 26 posto stanovništva - što manje-više odražava europsku statistiku o korištenju generativne umjetne inteligencije u 2025. godini. Ostali chatbotovi i alati umjetne inteligencije oklijevaju otkriti svoju korisničku bazu u Uniji. Međutim, s obzirom na to da OpenAI-ev Chat GPT ima preko 80,02 posto europskog tržišnog udjela, ostatak od 19,8 posto vjerojatno je podijeljen između Perplexityja, Microsoftova Copilota, Googleova Geminija i Claudea.

Sjever Europe prednjači u obrazovanju U prosjeku 9,8 posto Europljana kaže da su koristili generativnu umjetnu inteligenciju za formalno obrazovanje u 2025. godini. Na dnu popisa su Mađari s izuzetno niskih (i vrlo malo vjerojatnih) 0,62 posto. Slijede Rumunji (3,37 posto), Poljaci (4,59 posto), Bugari (5,17 posto) i Nijemci (6,04 posto). Predvodnici u upotrebi AI-a u obrazovanju su Švedska s 20,99 posto, Malta s 20,22 posto, Danska sa 17,86 posto, Španjolska sa 16,26 posto i Estonija s 15,41 posto. Prema istraživanju Eurobarometra, 54 posto Europljana ima uravnotežen stav i vjeruje da umjetna inteligencija može donijeti i koristi i rizike u učionici, a 22 posto njih vjeruje da joj nije mjesto u učionici.

Podaci za Hrvatsku Istraživanje je proveo i Hrvatski Telekom. Provedeno na uzorku od 1045 građana u dobi od 16 do 65 godina, istraživanje je pokazalo da 45 posto ispitanika ima pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji dok ih je 40 posto neutralno, a 15 posto izražava nepovjerenje. Najveći udio ispitanika (34 posto) koristi AI alate nekoliko puta mjesečno, petina njih (21 posto) čini to nekoliko puta tjedno, a 18 posto rjeđe od jednom mjesečno. Najmanje je onih koji svakodnevno koriste alate (12 posto). >>Pročitajte više OVDJE<< Sveučilište Algebra Bernays lani je predstavilo rezultate trećeg nacionalnog istraživanja o umjetnoj inteligenciji kao dijela znanstveno-stručnog projekta 'Percepcija umjetne inteligencije u RH 2023.–2025.', a provode ga od 2023. godine te je imalo reprezentativan uzorak od 2500 punoljetnih građana. >>Pročitajte više OVDJE<<

Iako je Unija već objavila etičke smjernice za korištenje umjetne inteligencije u obrazovanju, a neki edukatori otvoreno se protive ili su jednostavno umorni od sve veće upotrebe AI-a među učenicima, dva područja zahtijevaju hitnu pozornost. Prvo, Unija treba poboljšati pristup sigurnim, dobi primjerenim alatima umjetne inteligencije za učenike, studente i edukatore da bi svi mogli razvijati vještine pod nadzorom. To je posebno važno u zemljama s nižim ukupnim razinama digitalnih vještina i pristupa internetu. Drugo, edukatori s ministarstvima obrazovanja država članica moraju dublje istražiti kako umjetna inteligencija može pomoći u njihovom svakodnevnom radu, posebno pri podučavanju učenika s teškoćama u učenju i invaliditetom (disleksija, diskalkulija, ADHD, autizam i drugi). Ovo je velika prilika za testiranje novih, personaliziranih pristupa i prilagodbu tehnika poučavanja da bi se postigli najbolji rezultati za edukatore i učenike.

Cipar šampion privatnog korištenja Oko 15,07 posto ispitanika, u prosjeku, koristi generativnu umjetnu inteligenciju za posao. Ponovno su na dnu popisa Mađarska (1,31 posto), Rumunjska (5,24 posto), Italija (8 posto), Poljska (8,36 posto) i Bugarska (8,43 posto). Malta vodi s 29,64 posto, a slijede Danska (27,17 posto), Nizozemska (26,56 posto), Estonija (25,12 posto) i Finska (25,11 posto). Što se tiče korištenja u privatne svrhe, Cipar prednjači s 43,13 posto. Slijede Grčka (40,91 posto), Estonija (37,47 posto), Malta (37,20 posto) i Luksemburg (35,71 posto). Mađarska je opet na dnu sa samo 2,12 posto, a slijede Italija (12,81 posto), Rumunjska (14,85 posto), Poljska (19,13 posto) i Bugarska (20,15 posto). Prema podacima, oko 26 posto građana Hrvatske koristi generativne alate umjetne inteligencije, čime je naša zemlja blago iznad prosjeka Europske unije. Korištenje barem jedne vrste tehnologije umjetne inteligencije među europskim poduzećima u prosjeku iznosi oko 19,95 posto, a brojke se značajno razlikuju među državama. Dok nordijske i zemlje Beneluksa prednjače u tome, države južne i istočne Europe ostaju na dnu.