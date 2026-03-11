Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata

Pezeškijan poručio je da bi isplata ratne odštete morala biti dio svakog mogućeg sporazuma kojim bi se okončao rat između Irana, SAD-a i Izraela.

Pezeškijan je nai X-u naveo da je u razgovorima s čelnicima Rusije i Pakistana ponovno naglasio iransku predanost miru u regiji, ali uz jasne uvjete.