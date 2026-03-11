Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da rat s Izraelom i SAD-om može završiti samo uz ispunjenje nekoliko ključnih uvjeta, među kojima su isplata ratne odštete i međunarodna jamstva da Iran u budućnosti neće biti napadnut
Pezeškijan poručio je da bi isplata ratne odštete morala biti dio svakog mogućeg sporazuma kojim bi se okončao rat između Irana, SAD-a i Izraela.
Pezeškijan je nai X-u naveo da je u razgovorima s čelnicima Rusije i Pakistana ponovno naglasio iransku predanost miru u regiji, ali uz jasne uvjete.
'U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana ponovno sam potvrdio predanost Irana miru u regiji. Jedini način da se ovaj rat – koji su pokrenuli cionistički režim i SAD – okonča jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata ratne odštete i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije', naveo je Pezeškijan.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump ranije je odbacio mogućnost mirovnog sporazuma, poručivši da neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje'.