Masud Pezeškijan

Iranski predsjednik objavio uvjete za kraj rata

V. B.

11.03.2026 u 23:52

Masud Pezeškijan
Masud Pezeškijan Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da rat s Izraelom i SAD-om može završiti samo uz ispunjenje nekoliko ključnih uvjeta, među kojima su isplata ratne odštete i međunarodna jamstva da Iran u budućnosti neće biti napadnut

Pezeškijan poručio je da bi isplata ratne odštete morala biti dio svakog mogućeg sporazuma kojim bi se okončao rat između Irana, SAD-a i Izraela.

Pezeškijan je nai X-u naveo da je u razgovorima s čelnicima Rusije i Pakistana ponovno naglasio iransku predanost miru u regiji, ali uz jasne uvjete.

'U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana ponovno sam potvrdio predanost Irana miru u regiji. Jedini način da se ovaj rat – koji su pokrenuli cionistički režim i SAD – okonča jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata ratne odštete i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije', naveo je Pezeškijan.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump ranije je odbacio mogućnost mirovnog sporazuma, poručivši da neće biti nikakvog dogovora s Iranom osim bezuvjetne predaje'.

