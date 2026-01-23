Grok je generirao milijune seksualiziranih slika, desetke tisuća s djecom

Tim koji je obavio istraživanje kaže da je taj robot za brbljanje temeljen na umjetnoj inteligenciji postao 'stroj industrijskih razmjera za proizvodnju materijala seksualnog zlostavljanja'

Grok je generirao oko tri milijuna seksualiziranih slika u manje od dva tjedna, uključujući 23 tisuće njih koje su, čini se, prikazivale djecu. Procjenu je napravio Center for Countering Digital Hate (CCDH) nakon što je alat za generiranje slika umjetnom inteligencijom u vlasništvu tvrtke Elona Muska izazvao bijes na međunarodnoj razini jer je korisnicima omogućio postavljanje fotografija stranaca i slavnih osoba, digitalno ih skidajući do donjeg rublja ili u kupaći kostim, postavljajući ih u provokativne poze i objavljujući ih na X-u.

Trend je postao viralan, dosegnuvši vrhunac 2. siječnja sa 199.612 pojedinačnih zahtjeva, prema analizi koju je provela Peryton Intelligence, tvrtka za digitalnu obavještajnu djelatnost specijalizirana za izljeve mržnje online. CCDH je napravio potpuniju procjenu rezultata ove značajke, od njenog pokretanja 29. prosinca 2025. do 8. siječnja 2026. godine. Po njihovim rezultatima, čini se da je utjecaj tehnologije možda bio širi nego što se prije mislilo. Javne osobe identificirane na analiziranim seksualiziranim slikama uključuju Selenu Gomez, Taylor Swift, Billie Eilish, Arianu Grande, Ice Spice, Nicki Minaj, Christinu Hendricks, Millie Bobby Brown, švedsku zamjenicu premijera Ebbu Busch i bivšu američku potpredsjednicu Kamalu Harris. Značajka je ograničena na plaćene korisnike 9. siječnja, a CCDH je procijenio da je tijekom 11 dana Grok pomagao u stvaranju seksualiziranih slika djece svaku 41 sekundu. To je uključivalo selfi koji je objavila učenica, a koju je Grok skinuo, pretvarajući taj selfi u sliku nje u bikiniju. Indonezija, Malezija i druge države najavile su blokadu Groka.