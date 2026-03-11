Nvidia uložila u startup Mire Murati, morat će kupovati čipove od njih

INVESTICIJE

Thinking Machines Lab je startup za umjetnu inteligenciju koji se bavi izradom sustava umjetne inteligencije koji su 'šire razumljivi, prilagodljivi i općenito sposobni'

Nvidia je objavila 'značajno ulaganje' u Thinking Machines Lab Mire Murati kao dio novog višegodišnjeg strateškog partnerstva. Nije objavljeno o koliko je ulaganju riječ.

Thinking Machines Lab je startup za umjetnu inteligenciju koji je Murati osnovala prošle godine, s ciljem izrade sustava umjetne inteligencije koji su 'šire razumljivi, prilagodljivi i općenito sposobni'. Tvrtka je svoj rad uglavnom držala u tajnosti i podijelila je malo pojedinosti o svojim dugoročnim ambicijama.

Nvidia je jedan od najvećih dobitnika procvata umjetne inteligencije jer proizvodi grafičke procesorske jedinice potrebne za treniranje velikih jezičnih modela i rad pod velikim opterećenjem. Posljednjih godina uložila je u niz istaknutih startupa, uključujući OpenAI i Anthropic, koji su također i njeni kupci.

Murati je bivša glavna tehnološka direktorica OpenAI-a. Bila je privremena izvršna direktorica tvrtke kada je Sam Altman nakratko smijenjen 2023. godine. Napustila je OpenAI sljedeće godine i od tada je uglavnom ostala izvan javnosti.

Kao dio partnerstva s Nvidijom, Thinking Machines Lab je također pristao na implementaciju najmanje jednog gigavata Nvidijinih sustava Vera Rubin, trenutno najnaprednije ponude proizvođača čipova koja bi trebala biti isporučena u drugoj polovici godine.

Startup je u listopadu objavio svoj prvi proizvod Tinker, sučelje za programiranje aplikacija koje omogućuje istraživačima i programerima fino ugađanje modela umjetne inteligencije. U srpnju prošle godine prikupio je investicije vrijedne dvije milijarde američkih dolara, piše CNBC.

