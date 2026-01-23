Hrvatska ulazi u Globalno partnerstvo za AI: Moramo ispuniti tri uvjeta

Globalno partnerstvo za umjetnu inteligenciju međunarodna je inicijativa osnovana za usmjeravanje odgovornog razvoja i upotrebe umjetne inteligencije na način koji poštuje ljudska prava i zajedničke demokratske vrijednosti svojih članova, a trenutno broji 44 zemlje članice.

OECD i GPAI udružuju snage kako bi unaprijedili ambicioznu agendu za implementaciju sigurne, zaštićene i pouzdane umjetne inteligencije usmjerene na čovjeka.

Zemlje koje se žele pridružiti GPAI-u kao nove članice moraju se obvezati na plaćanje godišnje članarine u iznosu od 20.000 eura, a tri su uvjeta - pridržavanje zajedničkih vrijednosti koje se odražavaju u preporuci OECD-a, demonstracija proaktivne uloge u unapređenju odgovorne umjetne inteligencije utemeljene na ljudskim pravima, kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj razini te dokazivanje sposobnosti nominiranja stručnjaka s dovoljnim znanjem o pitanjima vezanim za umjetnu inteligenciju radi informiranja rada integriranog partnerstva.