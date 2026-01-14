Dok svijet strahuje od AI-a, pogledajte čega se plaše šefovi u Hrvatskoj

Veći rizik od umjetne inteligencije kompanijama predstavlja samo kibernetički kriminal, koji već godinama zauzima prvo mjesto, pokazalo je najnovije Allianzovo godišnje izvješće 'Barometar rizika'. Dva su rizika sve češće povezana budući da se kriminalci sve više koriste umjetnom inteligencijom kako bi usavršili napade, stoji u izvješću.

No, umjetna inteligencija može predstavljati rizik čak i ako iza nje ne stoje kriminalni motivi, primjerice, ako poslovođe ili zaposlenici donose odluke na temelju netočnih ili lažnih podataka dobivenih od umjetne inteligencije, ističe se.

U anketi koju je Allianz proveo od listopada do studenog prošle godine sudjelovalo je 3.338 ispitanika iz 97 zemalja, uključujući direktore kompanija, savjetnike za rizik i potraživanja, brokere, stručnjake iz sektora osiguranja te zaposlenike Allianza.

Ocjene rizika razlikuju se od zemlje do zemlje pa je tako umjetna inteligencija u Njemačkoj zauzela četvrto mjesto, u Švicarskoj drugo, a u Austriji prvo. Poslovni čelnici u Hrvatskoj suglasni su da je najveća prijetnja kibernetički kriminal, a izdvojili su i prirodne katastrofe, pokazuje izvješće.