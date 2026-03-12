Sudar u svemiru promijenio orbitu asteroida i pokazao kako jednog dana možemo spasiti Zemlju

Najnovija mjerenja bilježe znamenite promjene u orbiti mete pokusnog udara, nalažući da preventivna primjena kinetičke sile na svemirske objekte jednog dana možda spasi Zemlju od udara
NASA-in eksperiment planetarne obrane dobio je novu potvrdu uspjeha. Misija Double Asteroid Redirection Test (DART) iz 2022. godine ne samo da je promijenila orbitu asteroida Dimorphos oko većeg tijela Didymos, nego je utjecala i na kretanje cijelog sustava oko Sunca.
Uspješan eksperiment skretanja asteroida
Letjelica DART namjerno se zabila u Dimorphos 26. rujna 2022. brzinom od oko 6,6 kilometara u sekundi. Cilj je bio testirati može li kinetički udar svemirske letjelice promijeniti putanju asteroida koji bi potencijalno mogao ugroziti Zemlju.
Rezultat je bio bolji od očekivanog. Orbitalni period Dimorphosa oko Didymosa skraćen je s 11 sati i 55 minuta na 11 sati i 23 minute, odnosno za više od pola sata. Prije misije znanstvenici su se nadali promjeni od najmanje 73 sekunde.
Nova analiza pokazala je da je udar imao i širi učinak. Prema istraživanju koje su vodili Rahil Makadia sa Urbana-Champaigna Sveučilišta Illinois i Steve Chesley iz JPL-a, cijeli sustav Didymos–Dimorphos blago je promijenio svoju orbitu oko Sunca.
Brzina kretanja sustava promijenila se za približno 11,7 mikrometara u sekundi (oko 4 centimetra na sat). Iako je riječ o vrlo maloj promjeni, tijekom vremena takav pomak može biti presudan u tome hoće li asteroid pogoditi Zemlju. Orbitalni period sustava oko Sunca promijenjen je za 0,15 sekundi, piše Space.
Oblak krhotina pojačao učinak
Udar letjelice nije bio jedini faktor. Eksplozija je izbacila velik oblak krhotina koji je odnio dodatni impuls iz sustava. Kako se krhotine udaljavaju, odnose dio količine gibanja, što asteroid gura u suprotnom smjeru. Znanstvenici taj učinak nazivaju faktorom pojačanja impulsa, a u slučaju Dimorphosa iznosio je oko dva. To znači da je izbačeni materijal udvostručio učinak početnog udara letjelice.
Sudar je zabilježila i mala talijanska letjelica LICIACube, koja je snimila trenutak udara i širenje oblaka krhotina.
Promjene u orbiti sustava znanstvenici su potvrdili analizom zvjezdanih okultacija, pojava kada asteroid prolazi ispred zvijezde i privremeno zaklanja njezinu svjetlost. Između 2022. i 2025. čak 49 amaterskih astronoma diljem svijeta putovalo je na različite lokacije kako bi promatralo 22 takva događaja. Kombinacijom tih opažanja i ranijih podataka istraživači su uspjeli izračunati novu putanju sustava.
Novi teleskop za traženje opasnih asteroida
NASA planira dodatno unaprijediti sustav ranog upozorenja. Svemirski teleskop NEO Surveyor trebao bi biti lansiran nakon 2027. godine s ciljem otkrivanja što većeg broja asteroida koji prolaze blizu Zemljine orbite.
Podaci iz misije DART također su omogućili procjenu gustoće dvaju tijela. Didymos ima gustoću od oko 2600 kg po kubnom metru, dok je Dimorphos znatno rjeđi, oko 1540 kg po kubnom metru, što upućuje na to da je riječ o tzv. 'gomili krhotina', asteroidnom tijelu sastavljenom od slabije povezanog materijala.
Najnoviji rezultati istraživanja objavljeni su 6. ožujka u znanstvenom časopisu Science Advances i dodatno potvrđuju da bi kinetički udar mogao biti učinkovita metoda obrane Zemlje od potencijalno opasnih asteroida.