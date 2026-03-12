Sudar u svemiru promijenio orbitu asteroida i pokazao kako jednog dana možemo spasiti Zemlju

NASA-in eksperiment planetarne obrane dobio je novu potvrdu uspjeha. Misija Double Asteroid Redirection Test (DART) iz 2022. godine ne samo da je promijenila orbit u asteroida Dimorphos oko većeg tijela Didymos, nego je utjecala i na kretanje cijelog sustava oko Sunca.

Uspješan eksperiment skretanja asteroida

Letjelica DART namjerno se zabila u Dimorphos 26. rujna 2022. brzinom od oko 6,6 kilometara u sekundi. Cilj je bio testirati može li kinetički udar svemirske letjelice promijeniti putanju asteroida koji bi potencijalno mogao ugroziti Zemlju.

Rezultat je bio bolji od očekivanog. Orbitalni period Dimorphosa oko Didymosa skraćen je s 11 sati i 55 minuta na 11 sati i 23 minute, odnosno za više od pola sata. Prije misije znanstvenici su se nadali promjeni od najmanje 73 sekunde.

Nova analiza pokazala je da je udar imao i širi učinak. Prema istraživanju koje su vodili Rahil Makadia sa Urbana-Champaigna Sveučilišta Illinois i Steve Chesley iz JPL-a, cijeli sustav Didymos–Dimorphos blago je promijenio svoju orbitu oko Sunca.

Brzina kretanja sustava promijenila se za približno 11,7 mikrometara u sekundi (oko 4 centimetra na sat). Iako je riječ o vrlo maloj promjeni, tijekom vremena takav pomak može biti presudan u tome hoće li asteroid pogoditi Zemlju. Orbitalni period sustava oko Sunca promijenjen je za 0,15 sekundi, piše Space.